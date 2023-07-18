美CH-47D直升機救災墜機 兇手竟是「 iPad」

去年7月美國一架民間公司營運的CH-47D直升機在執行救火任務時不慎墜毀。近日美國運安會調查指出，這起墜機的罪魁禍首可能是一台「iPad」平板。圖為希臘空軍同型機。（法新社）

2023/07/18 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕去年7月美國愛達荷州薩門-夏利斯國家森林發生大火，期間一架民間公司營運的CH-47D直升機在執行救火任務時不慎墜毀，造成機組員全數身亡。近日美國運安會調查指出，這起墜機的罪魁禍首可能是一台「iPad」平板。

加拿大航空雜誌《Vertical》13日報導，這架隸屬ROTAK直升機服務公司的CH-47D直升機當時正在薩門-夏利斯國家森林（Salmon-Challis National Forest）的一條河流執行裝水任務，但過程中直升機突然逆時針旋轉，並墜入河中。雖然地面消防員迅速將正駕駛海耶斯（Thomas Hayes）以及副駕駛伯德（Jared Bird）救出，但兩人最終都傷重不治。

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美國國家運輸安全委員會（NTSB）目前尚未發布最終事故報告，但根據最新公開的文件，NTSB認為很可能是機組員使用的一台「iPad」造成本次事故。調查人員在從河中打撈出的iPad上發現，有3處明顯刮痕和嚴重的彎折。

NTSB調查人員借來一台相同型號的CH-47D進行研究，發現iPad若是不慎落在副駕駛座，掉落位置正好會卡在踏板調節桿與腳跟滑動支撐部件之間，導致副駕駛無法操控直升機，因此最有可能的情況是，這台iPad卡住用於向左偏航的踏板，使其無法重新置中，導致直升機逆時針旋轉，而副駕駛又無法及時將其撿起，最終導致悲劇發生。

報導指出，不少飛行員會使用iPad或其他平板作為電子飛行包（Electronic Flight Bag，EFB），以存放航圖、飛行手冊或相關文件，能更有效地執行飛行任務，並減少紙張消耗。航空安全顧問公司「Aerossurance」總監埃文斯（Andy Evans）表示，希望這起事故能讓所有飛行員吸取教訓，駕機時能更仔細檢查艙內任何可能鬆動、掉落的物品，並以更牢靠的方式將EFB等飛行用裝備固定好。

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