為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美CH-47D直升機救災墜機 兇手竟是「 iPad」

    去年7月美國一架民間公司營運的CH-47D直升機在執行救火任務時不慎墜毀。近日美國運安會調查指出，這起墜機的罪魁禍首可能是一台「iPad」平板。圖為希臘空軍同型機。（法新社）

    去年7月美國一架民間公司營運的CH-47D直升機在執行救火任務時不慎墜毀。近日美國運安會調查指出，這起墜機的罪魁禍首可能是一台「iPad」平板。圖為希臘空軍同型機。（法新社）

    2023/07/18 22:13

    〔即時新聞／綜合報導〕去年7月美國愛達荷州薩門-夏利斯國家森林發生大火，期間一架民間公司營運的CH-47D直升機在執行救火任務時不慎墜毀，造成機組員全數身亡。近日美國運安會調查指出，這起墜機的罪魁禍首可能是一台「iPad」平板。

    加拿大航空雜誌《Vertical》13日報導，這架隸屬ROTAK直升機服務公司的CH-47D直升機當時正在薩門-夏利斯國家森林（Salmon-Challis National Forest）的一條河流執行裝水任務，但過程中直升機突然逆時針旋轉，並墜入河中。雖然地面消防員迅速將正駕駛海耶斯（Thomas Hayes）以及副駕駛伯德（Jared Bird）救出，但兩人最終都傷重不治。

    美國國家運輸安全委員會（NTSB）目前尚未發布最終事故報告，但根據最新公開的文件，NTSB認為很可能是機組員使用的一台「iPad」造成本次事故。調查人員在從河中打撈出的iPad上發現，有3處明顯刮痕和嚴重的彎折。

    NTSB調查人員借來一台相同型號的CH-47D進行研究，發現iPad若是不慎落在副駕駛座，掉落位置正好會卡在踏板調節桿與腳跟滑動支撐部件之間，導致副駕駛無法操控直升機，因此最有可能的情況是，這台iPad卡住用於向左偏航的踏板，使其無法重新置中，導致直升機逆時針旋轉，而副駕駛又無法及時將其撿起，最終導致悲劇發生。

    報導指出，不少飛行員會使用iPad或其他平板作為電子飛行包（Electronic Flight Bag，EFB），以存放航圖、飛行手冊或相關文件，能更有效地執行飛行任務，並減少紙張消耗。航空安全顧問公司「Aerossurance」總監埃文斯（Andy Evans）表示，希望這起事故能讓所有飛行員吸取教訓，駕機時能更仔細檢查艙內任何可能鬆動、掉落的物品，並以更牢靠的方式將EFB等飛行用裝備固定好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    波蘭小客機撞進機場機庫 至少5人身亡8人受傷
    2023/07/18 19:00

    波蘭小客機撞進機場機庫 至少5人身亡8人受傷
    幫ISIS募兵、策畫恐攻 美國男子被判終身監禁
    2023/07/15 12:02

    幫ISIS募兵、策畫恐攻 美國男子被判終身監禁

    痘痘新剋星！啤酒花ｘ水楊酸抗痘大熱銷
    在美中之間兩面討好時刻結束！美智庫：各國不得不選邊站
    2023/07/14 01:06

    在美中之間兩面討好時刻結束！美智庫：各國不得不選邊站
    加州出現「惡霸」海獺！搶衝浪板騷擾人 當局發布追捕令
    2023/07/13 23:56

    加州出現「惡霸」海獺！搶衝浪板騷擾人 當局發布追捕令

    董至成人逢喜事 為愛脫油剷八公斤
    中國監控外資企業 FBI局長曝：要求公司設中共政治小組
    2023/07/13 19:06

    中國監控外資企業 FBI局長曝：要求公司設中共政治小組
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播