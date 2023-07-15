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    幫ISIS募兵、策畫恐攻 美國男子被判終身監禁

    美國男子坎迪奇被指控幫助恐怖組織「伊斯蘭國」招募士兵、策畫恐攻，週五（14）被美國聯邦法院宣判終身監禁。圖為伊斯蘭國士兵。（法新社）

    美國男子坎迪奇被指控幫助恐怖組織「伊斯蘭國」招募士兵、策畫恐攻，週五（14）被美國聯邦法院宣判終身監禁。圖為伊斯蘭國士兵。（法新社）

    2023/07/15 12:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國41歲男子坎迪奇（Mirsad Kandic）2017年在波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）首都塞拉耶佛（Sarajevo）遭到逮捕，他被指控密謀和援助恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）。昨天（14）聯邦法院宣布判處坎迪奇終身監禁。

    《Fox News》報導，美國聯邦檢察官表示，坎迪奇來自美國紐約，過去在土耳其的ISIS邊境辦事處工作，協助ISIS從美國、英國、澳洲等國家招募士兵，以及調查這些外國士兵的背景。

    調查指出，坎迪奇有120多個推特帳號，他用這些帳號發布ISIS俘虜、處決受害者的影片，並且從西方國家派遣上千名武裝激進份子到ISIS控制的地區戰鬥。

    此外，他也曾援助一名澳洲18歲少年比拉爾迪（Jake Bilardi）。比拉爾迪2014年加入ISIS，2015年在伊拉克首都巴格達（Baghdad）進行自殺式炸彈攻擊，造成30多名伊拉克士兵和警察喪生。

    檢察官表示，坎迪奇在ISIS裡擔任高階成員，為恐怖組織提供援助，享受自己造成的死亡和破壞。

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