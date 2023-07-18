波蘭小客機撞進機場機庫 至少5人身亡8人受傷

波蘭一架塞斯納208小客機17日墜毀於波蘭中部一座機場的機庫內，造成包含飛行員在內5人身亡，至少8人受傷。（法新社）

2023/07/18 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭17日傳出一起嚴重飛安事故，一架塞斯納208小客機疑似因受天候不佳影響，墜毀於波蘭中部一座機場的機庫內，造成包含飛行員在內5人身亡，至少8人受傷。

波蘭媒體《TVN24》今（18）日報導，這架隸屬華沙跳傘公司（SkyDive Warszawa），呼號SP-WAW的塞斯納208小客機在當地時間17日晚間墜毀於波蘭中部馬佐夫舍省（Mazowsze）的切爾欽諾機場（Chrcynno Airfield），撞毀一棟機庫並壓傷正在躲避風暴的民眾。

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波蘭國家消防部門官員表示，機上3名飛行員有1人身亡，2人受傷，當天的天氣因素很可能是造成墜機的原因之一，不過事故原因仍有待波蘭國家航空器事故調查委員會進行調查。

根據傳出的影片顯示，這架塞斯納208當時正沿著地面飛行，接著突然劇烈向左轉，最終撞上機庫，波蘭拉扎爾斯基大學（Uczelni Łazarskiego）航空專家巴爾塞扎克（Tomasz Balcerzak）指出，影片中飛機在極低且極大的角度進行急轉，代表當時飛機已經幾乎失去升力，飛行員只能以機身底部迫降，或盡量避開障礙物減少傷害。

圖為事發塞斯納208小客機。（圖擷取自jetphotos）

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