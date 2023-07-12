前俄潛艦艦長遭槍殺 凶手疑利用慢跑APP奪命

前俄羅斯海軍基洛級潛艦長日茨基晨跑遭暗殺，有俄媒聲稱，兇手使用慢跑App掌握日茨基行蹤。圖為基洛級潛艦。（路透）

2023/07/12 07:59

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俄黑海艦隊前潛艦長遭「連開7槍」殺害 烏國情報局罕公布細節

〔即時新聞／綜合報導〕前俄羅斯海軍基洛級潛艦長日茨基（Stanislav Rzhitsky）10日在俄羅斯克拉斯諾達爾市（Krasnodar）晨跑時被連開7槍，當場身亡。俄羅斯警方目前正追查凶手身分。有俄媒指出，暗殺日茨基的槍手可能是使用運動App「Strava」來掌握他的行蹤。

綜合外媒報導，日茨基曾是基洛級潛艦長，現為克拉斯諾達爾市政府官員，10日清晨他正在該市的「勝利30週年公園」慢跑，沒想到遭人用手槍連開7槍，當場死亡。

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親普廷的新聞網站「帝都」（Tsargrad）指出，凶手可能是使用運動App「Strava」來得知日茨基的行蹤，日茨基的慢跑與自行車路線都顯示在「Strava」帳號上，包括日茨基在「勝利30周年公園」的慢跑路線。「帝都」報導指稱，暗殺者精心策劃這起行動，行凶過程沒有被任何監視器拍到。

烏克蘭國防情報局事後也在通訊軟體Telegram上發布有關日茨基遇刺事件的「詳細報告」，但沒有明確聲稱對此事負責。

日茨基的家屬對此稱，日茨基並沒有以任何方式參與烏克蘭戰爭，早在2021年底就試著離開部隊，2022年8月退伍後，到克拉斯諾達爾市政府任職。

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