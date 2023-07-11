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    戰火下的重生！烏克蘭基輔6歲女童 成功接受心臟移植

    烏克蘭6歲女童在戰火下成功進行了心臟移植手術。（圖擷自Інститут серця МОЗ України臉書）

    烏克蘭6歲女童在戰火下成功進行了心臟移植手術。（圖擷自Інститут серця МОЗ України臉書）

    2023/07/11 15:22

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭衛生部心臟研究所表示，在激烈的戰火和俄羅斯飛彈的威脅下，基輔1名6歲女童成功進行了心臟移植手術，其心臟來自於1名動脈瘤腦死的4歲男童器官捐贈，這是烏國首次完成如此年幼的兒童心臟移植。

    《CNN》報導，移植手術由外科和微創治療主治醫師托杜羅夫（Boris Todurov）率領團隊，於9日晚間花費3個小時完成。心臟研究所指出，這場手術的特殊在於捐贈者和接受者都是非常年幼的孩子，醫生需要非常小心。

    從心臟研究發布的照片中，可以看到男童遺愛人間後，他的母親站在完成手術的小女孩病床邊探視。烏克蘭國會現代醫療與移植發展委員會主席德米特里耶娃（Oksana Dmytrieva）透露，男童母親過來聽著兒子的心臟在另1個小孩的身體裡跳動，讓人看了忍不住熱淚盈眶。

    除了心臟，男童的2個腎臟和肝臟被轉送到基輔另一間兒童醫院，腎臟移植給來自赫爾松的12歲男孩，肝臟則移植到基洛夫格勒州15歲少年身上。德米特里耶娃表示，男童家庭在極其困難的時刻做出了非常高尚的決定，「願小天使安息，祝患者早日康復。」

    心臟研究所指出，烏克蘭今年已在戰火中完成23例心臟移植手術，如果在手術進行間遇到空襲，在防空系統啟動的狀況下並不會中斷開刀。另一方面，假如在手術開始前響起空襲警報，就會等到警報結束才動刀。

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