俄黑海艦隊前潛艦長遭「連開7槍」殺害 烏國情報局罕公布細節

近日有名俄羅斯海軍前潛艦長在俄南部城市遭不明人士連開7槍攻擊，導致他當場身亡，不過烏克蘭情報局則罕見公布本次事件細節，敏感時機與內容也引發猜測。圖為基洛級潛艦。（路透）

2023/07/11 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，雙方的高階軍官動態常成為各界關注焦點。近日有名俄羅斯海軍前潛艦長在俄南部城市遭不明人士連開7槍攻擊，導致他當場身亡，不過烏克蘭情報局則罕見公布本次事件細節，敏感時機與內容也引發猜測。

俄媒《塔斯社》今（11）日報導，俄羅斯警方指出，前俄羅斯海軍基洛級潛艦長日茨基（Stanislav Rzhitsky），現為克拉斯諾達爾市（Krasnodar）政府動員部官員，10日在該市遭不明人士連開7槍攻擊身亡，警方正在對兇手身分展開調查。

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然而美媒《CNN》報導，烏克蘭國防情報局今日在通訊軟體Telegram上發布一份有關該事件「異常詳細」的報告，但沒有明確聲稱對他的死亡負責。內容指出，日茨基當時正在克拉斯諾達爾市的「勝利30週年」公園慢跑，清晨6點左右，他被人以一把蘇製馬卡洛夫手槍連開7槍，由於傷勢過重，他當場死亡。且當天下大雨，公園也沒有人，因此沒有任何目擊者。

日茨基曾是俄羅斯海軍基洛級潛艦「克拉斯諾達爾號」（B-265）的艦長，該艦隸屬於俄羅斯海軍黑海艦隊第4潛艇旅。基洛級潛艦可發射潛射版的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，該款飛彈正是俄羅斯空襲烏克蘭各大城市的主力武器之一。

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