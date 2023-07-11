為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄黑海艦隊前潛艦長遭「連開7槍」殺害 烏國情報局罕公布細節

    近日有名俄羅斯海軍前潛艦長在俄南部城市遭不明人士連開7槍攻擊，導致他當場身亡，不過烏克蘭情報局則罕見公布本次事件細節，敏感時機與內容也引發猜測。圖為基洛級潛艦。（路透）

    近日有名俄羅斯海軍前潛艦長在俄南部城市遭不明人士連開7槍攻擊，導致他當場身亡，不過烏克蘭情報局則罕見公布本次事件細節，敏感時機與內容也引發猜測。圖為基洛級潛艦。（路透）

    2023/07/11 21:59

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，雙方的高階軍官動態常成為各界關注焦點。近日有名俄羅斯海軍前潛艦長在俄南部城市遭不明人士連開7槍攻擊，導致他當場身亡，不過烏克蘭情報局則罕見公布本次事件細節，敏感時機與內容也引發猜測。

    俄媒《塔斯社》今（11）日報導，俄羅斯警方指出，前俄羅斯海軍基洛級潛艦長日茨基（Stanislav Rzhitsky），現為克拉斯諾達爾市（Krasnodar）政府動員部官員，10日在該市遭不明人士連開7槍攻擊身亡，警方正在對兇手身分展開調查。

    然而美媒《CNN》報導，烏克蘭國防情報局今日在通訊軟體Telegram上發布一份有關該事件「異常詳細」的報告，但沒有明確聲稱對他的死亡負責。內容指出，日茨基當時正在克拉斯諾達爾市的「勝利30週年」公園慢跑，清晨6點左右，他被人以一把蘇製馬卡洛夫手槍連開7槍，由於傷勢過重，他當場死亡。且當天下大雨，公園也沒有人，因此沒有任何目擊者。

    日茨基曾是俄羅斯海軍基洛級潛艦「克拉斯諾達爾號」（B-265）的艦長，該艦隸屬於俄羅斯海軍黑海艦隊第4潛艇旅。基洛級潛艦可發射潛射版的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，該款飛彈正是俄羅斯空襲烏克蘭各大城市的主力武器之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    冷戰後首次 北約制定防禦計畫因應俄羅斯突襲
    2023/07/11 19:28

    冷戰後首次 北約制定防禦計畫因應俄羅斯突襲
    抗俄劍及履及！ 德國軍火龍頭3個月內在烏建廠造戰車
    2023/07/11 18:02

    抗俄劍及履及！ 德國軍火龍頭3個月內在烏建廠造戰車

    美債ETF 00931B 價格最親民
    被這2件事惹毛了 俄重量級議員：土耳其正變成「不友好國家」
    2023/07/11 17:09

    被這2件事惹毛了 俄重量級議員：土耳其正變成「不友好國家」
    中國大外宣媒體提問偏袒俄國 遭烏克蘭總統顧問怒斥
    2023/07/11 16:50

    中國大外宣媒體提問偏袒俄國 遭烏克蘭總統顧問怒斥

    演藝圈生猛夫妻檔 白家綺爆六口幸福秘訣
    自由說新聞》直擊俄軍倉皇撤退！烏軍奪巴赫姆特關鍵要地「火力壓制」
    2023/07/11 16:24

    自由說新聞》直擊俄軍倉皇撤退！烏軍奪巴赫姆特關鍵要地「火力壓制」
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播