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    美智庫主任被控擔任「中國代理人」 交保後棄保潛逃

    美國一個智庫主任被控非法擔任「中國代理人」，協助中方購買伊朗石油，並向多國出售武器，還試圖影響美國政府政策。（美聯社檔案照）

    美國一個智庫主任被控非法擔任「中國代理人」，協助中方購買伊朗石油，並向多國出售武器，還試圖影響美國政府政策。（美聯社檔案照）

    2023/07/11 16:24

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國曼哈頓聯邦檢察官10日對一名智庫負責人提出控訴，指他擔任「中國代理人」，涉嫌非法斡旋武器和伊朗石油交易，並試圖影響時任總統川普政府的政策。該嫌犯自稱遭到政治針對，否認相關指控，目前棄保潛逃中。

    《路透》、《美國之音》（VOA）及《德國之聲》（DW）報導，被告拉夫特（Gal Luft）擁有美國和以色列雙重國籍，他在2016年涉嫌在未依法註冊為外國代理人的情況下，替中國招攬一名擔任川普總統顧問的高級官員，並支付對方酬勞，唆使對方支持有利中國的政策，並撰寫相關評論發表於中國報章媒體。

    不僅如此，拉夫特還違反美國「武器出口管制法」，在未持有許可證下促成中國企業向利比亞、阿拉伯聯合大公國和肯亞等國出售炸彈、榴彈發射器等武器，並安排伊朗官員與一家中國能源公司舉行會議，討論伊朗石油交易，此舉違反美國對伊朗的制裁。

    檢察官威廉斯（Damian Williams）在聲明中表示，拉夫特參與多項嚴重的犯罪計畫，並向執法單位撒了很多謊。根據美國司法部新聞稿，拉夫特一共被控8項罪名，其中最高可判20年徒刑。

    據了解，拉夫特是「全球安全分析研究所」（IAGS）的聯席主任，該智庫自稱總部位於華府，專注於研究全球能源、安全和經濟趨勢。DW查核後發現，該智庫與中國社會科學院等機構合作密切，網站上傳許多與中國能源相關團體合辦研討會、論壇的照片，以及拉夫特受中國官媒中央電視台採訪的影像。

    檢方表示，現年57歲的拉夫特2月間因被美指控而在賽普勒斯被捕，在等待引渡期間獲得保釋後潛逃，目前仍在逃。美國司法部已徵求民眾通報拉夫特的下落。

    自稱拉夫特的推特帳號2月18日曾發文，反駁美方稱其為「軍火商」的指控，稱自己是因「美國出於政治動機的引渡請求」而在賽普勒斯被捕，美方目的是阻止他針對拜登及其家族成員「涉嫌收受中國情報人員金錢」一事，出席共和黨主導的眾議院監督委員會聽證會。

    他還解釋，棄保潛逃是因為不相信自己能獲得公正審判。

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