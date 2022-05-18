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    替中國遊說卻不認帳 美司法部控告「拉斯維加斯之父」

    永利（右）曾替中國政府向前總統川普遊說。（路透）

    永利（右）曾替中國政府向前總統川普遊說。（路透）

    2022/05/18 12:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近來嚴防中國透過說客干預美政治運作，包括有「拉斯維加斯之父」之稱的美國賭場大亨永利（Steve Wynn）都被要求登記為外國代理人，但他否認指控並拒絕登記。如今美司法部決定對永利提出告訴。

    《路透》報導，美司法部當地時間週二向永利提起訴訟，稱他們分別在2018、2021和今年4月建議永利在《外國代理人登記法》（FARA）規範下登記為外國代理人，因為他在2017年替北京當局向前總統川普本人和政府遊說遣返中國反共富豪郭文貴。

    司法部聲明寫道，永利替北京政府遊說的原因，是為了保護他在澳門的商業利益，由他創辦的永利度假村在當地經營奢華飯店和賭場。

    美國助理總檢察長歐森（Matthew G. Olsen）表示，「當出現外國政府透過美國人作為代理人來影響美國的政治決策時，外國代理人登記法給予美國人知的權利。」本件訴訟提交給哥倫比亞特區聯邦地區法院，尋求的是法院對永利登記為外國代理人一事做出宣告性判決。

    對此，永利的律師否認司法部指控，強調他從未扮演過中國政府代理人的角色，也沒有義務註冊為外國代理人。

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