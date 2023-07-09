川普放話 回鍋白宮就擴大恢復禁穆令

美國前總統川普7日在愛荷華州的康瑟布拉夫斯向支持者發表演說，誓言回鍋白宮後將恢復禁穆令。（法新社）

2023/07/09 23:58

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前總統川普7日首度在競選活動中論及他執政時頒布的一大極具爭議性的行政命令──「禁穆令」，直言若他重返白宮，將恢復並且加碼限制來自穆斯林人口眾多之國家的訪客赴美。

川普在2017年上台後不久簽署禁穆令，但該禁令前2個版本都在法庭上吃癟被擋下，直到2018年6月才以第3版獲聯邦最高法院裁定支持；該版禁穆令禁止來自北韓、委內瑞拉，以及伊朗、利比亞、索馬利亞、敘利亞與葉門等5個穆斯林佔多數國家的幾乎所有旅客入境美國，但拜登總統在2021年就任後隨即將之撤銷。

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川普是在率先舉行黨內初選、9成人口是白人的愛荷華州的康瑟布拉夫斯（Council Bluffs, Iowa）發言時，作上述評論。川普說，他的政府曾進行嚴格審查與實施強力旅行禁令，將激進的伊斯蘭恐怖分子與聖戰分子拒於美國國門之外，「嗯，（禁穆令）效果如何？我們沒啥問題是吧？」。

川普接著說，當他重返美國總統辦公室時，禁穆令將隨之起死回生，而且比之前更大更強，「我們不要有人炸掉我們的購物中心。我們不要有人炸掉我們的城市，我們不要有人偷走我們的農場。所以（恢復禁穆令）這（都）不會發生。」

川普並未透露如何擴大他執政時實施的禁穆令的範疇。

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