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    若是總統 川普：中國侵台不會發生

    前美國總統川普六月廿九日接受路透電話專訪時，再度迴避若中國侵略台灣，是否會派出美軍協防的問題。圖為川普廿七日在新罕布夏州一場共和黨午宴上發表談話。（路透）

    前美國總統川普六月廿九日接受路透電話專訪時，再度迴避若中國侵略台灣，是否會派出美軍協防的問題。圖為川普廿七日在新罕布夏州一場共和黨午宴上發表談話。（路透）

    2023/07/01 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕前美國總統川普六月廿九日接受路透電話專訪時，不願正面回答若是中國侵略台灣，是否會派出美軍協防的問題，僅表示若他當總統，這事情就不會發生。

    川普說，他不想談美軍協防的問題，原因是有損日後談判立場，「我只能告訴你，我執政四年以來，沒有任何威脅，若我是總統，這種事就不會發生」。

    會關閉中國在古巴的監聽基地

    針對據傳中國在古巴設有監聽基地，川普表達堅決反對，表示若重掌政權，將要求北京在四十八小時內關閉設施，若北京拒絕，就要對中國輸往美國的所有貨物徵收百分之百的關稅，「他們將會在兩天內、甚至一小時內就撤除基地」。

    被問到如何結束烏俄戰爭，川普說，烏克蘭不能排除割讓部分領土以終結戰爭的選項，一切都有待談判，但是奮戰的烏克蘭人已經贏得很多談判籌碼，他們有權保留獲得的大部分領土，而俄羅斯也會贊同這點，這需要合適的調解人或談判者，而當前並沒有這樣的人選；美國現在最重要的事情就是締造和平，讓烏俄兩方一起達成和平。

    對於俄國總統普廷，川普指出，瓦格納集團發起的兵變已損害普廷的權力，「你可以說，普廷仍然活得好好地、依然強大，但我會說，至少在許多人心目中，他確實已經被削弱」，要是普廷不再掌權，「你不會知道替代方案是什麼，情況可能更好或更糟」。

    至於國際刑事法院三月指控普廷犯下戰爭罪，川普認為，應等到戰爭結束後再審理，要是現在提出這項議題，永遠無法達成和平協議。

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