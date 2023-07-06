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    白宮驚現古柯鹼 川普補刀狠酸拜登父子

    白宮搜出古柯鹼，前總統川普狠酸拜登父子。（法新社檔案照）

    白宮搜出古柯鹼，前總統川普狠酸拜登父子。（法新社檔案照）

    2023/07/06 22:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國白宮2日晚間出現不明白色粉末，經調查後發現竟然是古柯鹼。美國前總統川普不忘補刀，稱這些毒品只可能是供總統拜登或其子杭特（Hunter Biden）吸食。

    白宮「白粉風暴」引發熱議，許多網友認為，「拜家子」杭特是最大嫌疑人，他被爆出長期吸毒、嫖妓、亂倫等，雖然拜登最近稱其寶貝兒子已經戒毒成功，但沒人相信。

    川普5日在社群軟體《Truth Social》發文問道，「真有人相信，在白宮西廂非常靠近橢圓形辦公室的地方發現的古柯鹼，是杭特和拜登以外的任何人吸食的嗎？」

    川普接著嘲諷稱，專門製造假新聞的媒體，很快就會稱找到的粉末不是毒品，而是阿司匹靈，而且數量非常少，整件事不久就會石沉大海。

    他還質問，「能夠快速顯示古柯鹼來自何處的白宮監控影像在哪裡？他們已經知道答案，但他們可能不喜歡它。」

    此前，杭特與檢方就兩項逃稅及一項非法擁有槍械指控達成認罪協議。認罪協議可能讓杭特免於入獄，引發共和黨不滿，川普當時就此事指責，「我們的司法系統崩壞了！」

    美國前副總統彭斯（Mike Pence）也不忘狠狠調侃拜登父子一番，他5日受訪時稱，川普主政的白宮不會發現古柯鹼，否則，自由派媒體絕不會善罷甘休。他還暗示，拜登政府將放慢調查腳步，試圖掩蓋秘密藏匿非法毒品的幕後黑手。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    美國前副總統彭斯，也狠狠將拜登父子調侃一番。（美聯社檔案照）

    美國前副總統彭斯，也狠狠將拜登父子調侃一番。（美聯社檔案照）

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