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    火車買錯票硬擠老公旁「霸位」 女子拒還還嗆原乘客：你破壞我家庭

    女乘客叫來列車人員到場處理後，佔位的女子仍繼續死纏爛打，甚至稱「她把我一個家庭破壞了」。（翻攝自微博）

    女乘客叫來列車人員到場處理後，佔位的女子仍繼續死纏爛打，甚至稱「她把我一個家庭破壞了」。（翻攝自微博）

    2023/07/10 00:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網上近日流出一則影片引起熱議，貴州一輛列車上發生離譜的「霸位」事件，一名女乘客上車後發現買好的座位被人坐走，於是請對方讓座，沒想到霸位女子竟稱「要跟老公坐一起」拒絕離開，甚至還語出驚人，斥責女乘客的要求是在「破壞家庭」，跋扈態度令人傻眼。

    綜合中媒報導，網傳影片中，女乘客已叫來列車人員到場處理，並坐在購票座位上，值班人員雖確定座位無誤，但一旁身著白T的女子仍不斷叫囂怒罵，對前來協調的人員抱怨，稱坐在女乘客旁的男子是她老公，「都領結婚證，孩子都有一個了」，女乘客也不滿回嗆「關我甚麼事」，女子仍繼續死纏爛打「她把我一個家庭破壞了」，女乘客反嗆「我告你!你誹謗我」。

    拍攝的網友發布影片後表示，該女子連「坐票」都沒買就占著別人位子，誇張的行為也讓影片登上微博熱搜，不少中國網友認為「讓你是人情，不讓你是道理」、「她買得好像是站票，原本就沒位子坐」「一個位置破壞家庭，她這家庭也太脆弱啦」「妄想症可真嚴重啊」「這夫婦何不坐在廁所邊去秀恩愛？」、「她老公不僅不願意給她買坐票，還不願意把座讓給她」。

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