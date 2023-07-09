投毒！？粉裙女往湯鍋倒入「不明液體」 客人喝完湯狂吐

餐廳老闆查看監視器發現一名女子將黑色瓶子裡的「不明液體」倒入湯鍋和桌上的調料盒。（圖擷取自微博）

2023/07/09 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州近日發生一起詭異的投毒事件，一名男子在當地的豬腳飯餐廳用餐後不斷嘔吐，送醫急救後才發現是因為「洗潔劑中毒」。餐廳老闆查看監視器後發現一名女子將黑色瓶子裡的「不明液體」倒入湯鍋和桌上的調料盒。目前當地公安已逮捕嫌疑人，全案正深入調查。

綜合中媒報導，這起食物中毒事件發生在中國廣州花都區的一間豬腳飯餐廳，一名身穿粉色連衣裙的女子於7日下午2時進入餐廳用餐，手中還拿著一個黑色袋子，約1小時後離開餐廳。之後，另一名男顧客前來用餐，在喝了幾口餐廳提供的湯後，感覺到湯有奇怪的味道，於是外出嘔吐。

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餐廳老闆表示，他的母親聽到顧客的話後，也盛了一碗湯喝，發現湯中有像消毒水又像香精的味道，於是也把湯吐了出來。然而，這名男顧客坐下用餐後不久又在餐廳內大量嘔吐，老闆嚇壞，立刻將其送往醫院檢查，診斷結果顯示男顧客竟然是「洗潔劑中毒」，導致喉嚨發炎，無法說話。

老闆一家對此感到非常困惑，回到餐廳觀看監視器後才發現，原來是下午用餐的粉裙女子，趁老闆的母親獨自守店時，從黑色袋子中拿出裝有液體的瓶子，偷偷將不明液體倒入餐廳的湯鍋和桌上的調料盒。在此過程中，她還不斷觀察老闆母親和餐廳內的監視器，並多次洗手後離開餐廳。

目前廣州花都公安表示，已經逮捕嫌疑人，全案仍在進一步調查中。

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