普廷向瓦格納低頭？ 中媒：俄防長恐轉任副總理

中媒《鳳凰衛視》引述消息人士報導，俄羅斯國防長紹伊古（見圖）可能轉任副總理，並負責管理西利亞地區。（法新社）

2023/07/09 22:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團6月24日發動兵變，目標是「清君側」，逼迫國防部長與參謀總長下台。據中媒《鳳凰衛視》發自莫斯科的報導，俄羅斯國防部內部8日再有換帥傳聞，防長紹伊古（Sergei Shoigu）可能卸任，並出任副總理，同時作為總統全權代表，負責管理西伯利亞地區。

報導稱，到了今年11月，紹伊古擔任防長就將滿11年，自蘇聯元帥伏羅希洛夫（Kliment Voroshilov）以降，無人出其右。不過，一位接近里姆林宮的記者透露，瓦格納創始人普里格津（Yevgeny Prigozhin）叛亂事件和俄軍近期表現，讓紹伊古卸任防長，已成定局。

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據該記者的說法，俄國總統普廷和總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），在最近的一次會議上，討論了紹伊古的工作安排。

在瓦格納兵變後，紹伊古和普廷一樣，最初的幾天都沒有露面，但隨即兩人開始頻繁亮相，甚至連出席一些無關緊要活動的新聞，也上了官媒頭條，被外界解讀為克宮在努力恢復因兵變而嚴重受損的權威，表明普廷總統依然牢牢掌握權力，也沒有受普里格津之迫而撤換防長。

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