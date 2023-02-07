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    俄國聲稱烏東攻勢順利 防長紹伊古反控西方企圖延長烏俄衝突

    俄羅斯國防部長紹伊古（見圖）宣稱，俄軍在烏東的攻勢已有重大進展。（路透資料照）

    俄羅斯國防部長紹伊古（見圖）宣稱，俄軍在烏東的攻勢已有重大進展。（路透資料照）

    2023/02/07 20:21

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）今（7）日聲稱俄軍在烏東針對胡歷達爾（Vuhledar）與巴赫姆特（Bakhmut）的攻勢，已取得了重大成功，他在發言中也再次警告西方國家，切勿向烏克蘭提供軍援。

    《法新社》報導，紹伊古在一次國防會議上表示：「美國以及其盟國正試著將衝突盡可能的延長。為了達成這一點，他們開始提供重型武器（給烏克蘭），並公開呼籲奪取我們的領土。」

    紹伊古又說：「這些舉動將北大西洋公約組織（NATO）國家扯入了衝突之中，並還無法預測情勢升級的情況。」

    據英國國防部推估，為了攻占頓內茨克州（Donetsk）的剩餘區域，俄軍自1月份以來便一直嘗試發動大規模攻勢，但從戰果上來看，俄軍每一週都只能將戰線往前推進幾百公尺。

    英國國防部認為，俄軍之所以無法有效推進，是因為缺乏彈藥，並且機動單位的數量也不足以對烏軍構成威脅。

    雖然紹伊古聲稱俄軍已取得重大成功，但英國國防部推估，目前巴赫姆特的控制權仍在爭奪當中。（擷取自英國國防部推特 @DefenceHQ）

    雖然紹伊古聲稱俄軍已取得重大成功，但英國國防部推估，目前巴赫姆特的控制權仍在爭奪當中。（擷取自英國國防部推特 @DefenceHQ）

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