俄國聲稱烏東攻勢順利 防長紹伊古反控西方企圖延長烏俄衝突

2023/02/07 20:21

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)今(7)日聲稱俄軍在烏東針對胡歷達爾(Vuhledar)與巴赫姆特(Bakhmut)的攻勢,已取得了重大成功,他在發言中也再次警告西方國家,切勿向烏克蘭提供軍援。

《法新社》報導,紹伊古在一次國防會議上表示:「美國以及其盟國正試著將衝突盡可能的延長。為了達成這一點,他們開始提供重型武器(給烏克蘭),並公開呼籲奪取我們的領土。」

紹伊古又說:「這些舉動將北大西洋公約組織(NATO)國家扯入了衝突之中,並還無法預測情勢升級的情況。」

據英國國防部推估,為了攻占頓內茨克州(Donetsk)的剩餘區域,俄軍自1月份以來便一直嘗試發動大規模攻勢,但從戰果上來看,俄軍每一週都只能將戰線往前推進幾百公尺。

英國國防部認為,俄軍之所以無法有效推進,是因為缺乏彈藥,並且機動單位的數量也不足以對烏軍構成威脅。

(2/4) Russian forces have only managed to gain several hundred metres of territory per week. This is almost certainly because Russia now lacks the munitions and manoeuvre units required for successful offensives.