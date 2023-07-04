瓦格納兵變後首度露面談話 凸顯俄防長紹伊古地位穩固

「瓦格納集團」發動兵變後就神隱的俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu） 7月3日終於露面，他在與俄國高級軍官的會議上發表公開演說。（美聯社）

2023/07/04 12:12

〔編譯盧永山／綜合報導〕俄羅斯傭兵團體「瓦格納集團」發動兵變後就神隱的俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu） 7月3日終於露面，並且在與俄國高級軍官的會議上說，俄國軍隊對總統普廷的「忠誠」，是瓦格納集團兵變失敗的原因。但俄國官方並未透露紹伊古露面的時間與地點。

根據法新社報導，紹伊古在會議中表示：「這些兵變計畫之所以失敗，主要因為俄國武裝部隊的士兵忠實於他們的誓言和職責，對普廷表達忠誠。」

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這是瓦格納集團首領普里格津在6月23日和24日發起兵變失敗後，紹伊古首次露面發表公開談話。普里格津在發動兵變時矢言要逮捕紹伊古和俄國總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），並指責他們無能，以及對瓦格納集團的兵營進行轟炸。

紹伊古將瓦格納集團的兵變形容為「破壞俄國穩定的陰謀」，並稱兵變沒有影響俄軍，俄軍正在對烏克蘭進行軍事行動。

自瓦格納集團兵變失敗以來，俄國當局一直試圖給人一種恢復正常的印象，包括普廷與士兵一起露面出現，還進行了一次極不尋常的走訪。

在瓦格納集團兵變後的第二天，俄國公共電視台就播放了紹伊古在工作中視察駐烏克蘭俄軍的圖像。俄國軍事部落客透露，這些沒有日期的圖像其實是在兵變前拍攝的。但隨後紹伊古他出現在與普廷的會面中，但沒有發表任何公開談話。

法新社指出，自瓦格納集團兵變以來，一些俄國高級將領沒有公開露面，包括格拉西莫夫和有影響力的副指揮官蘇洛維金（Sergei Surovikin） ，這助長了他們可能被捕或下台的謠言。

「莫斯科時報」先前引述1位俄國國防部的消息人士稱，蘇洛維金因為被懷疑與普里格津的兵變有關而被拘留。而支持俄國的軍事部落客羅曼諾夫（Vladimir Romanov）聲稱，蘇洛維金目前被關押在在莫斯科的列福爾托沃（Lefortovo）羈押中心。

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