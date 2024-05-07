聯合軍演面向台灣 距台僅400公里 美菲肩並肩 模擬殲滅登陸敵軍

美國和菲律賓為期三週的「肩並肩」聯合軍事演習，六日在菲國西北部海岸舉行反登陸作戰實彈演習。（法新社）

2024/05/07 05:30

南海緊張升溫 美菲展示防禦合作

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和菲律賓為期三週的「肩並肩」聯合軍事演習，六日在菲國西北部海岸舉行反登陸作戰實彈演習，向假想的入侵部隊發射飛彈和火砲加以擊退，藉此在南海及印度─太平洋地區緊張升級之際，展示兩國軍事力量和防禦合作。由於演習地點面向台灣，距離台灣南部僅約四百公里，格外引人關注。

菲軍指出，此次演習為模擬有外敵試圖從菲國西北部北伊羅科斯省海岸入侵，並有部分敵軍登陸，遭美菲軍隊擊退。

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發射飛彈和火砲 擊退入侵假想敵

法新社指出，美軍集結在該省佬沃市海岸一條狹窄的沙丘地帶，對一個距離海岸約五公里的假想目標，施放超過五十枚一五五公釐榴彈砲實彈，一共擊沉被當成兩棲登陸艦的五座浮橋。菲軍接著發射火箭砲，壓制進逼的敵軍，最後美菲兩軍出動機槍、「標槍」飛彈和更多火砲，擊斃上岸的敵軍。

「肩並肩」聯合小組指揮官、美軍陸戰隊第一遠征軍司令西德霍姆（Michael Cederholm）表示，這場演習是藉由「取得重要的海洋位置」，為最壞情況做準備，「我們準備好了，我們每天都變得更強」。菲方指揮官利庫丁尼（Marvin L. Licudine）則坦言，「我們西北部曝險程度更高」，鑑於菲國目前面臨的區域（主權）問題，菲軍必須熟悉這些地區。

儘管荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）在二○一六年就裁決，中國對南海的主權聲索沒有法律依據，但北京仍部署數百艘海警船、民兵漁船在該水域巡邏及推動軍事化。當被問及美菲這次演習時，中國外交部更批評，任何軍演都不應針對或損害第三方利益，「目前誰在挑起軍事對抗、加劇地區緊張局勢，地區國家都看得清清楚楚」。

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