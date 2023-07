澳洲郊外發現「稀有綠色糞便」 科學家：動物本體超可愛

2023/07/09 21:37

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲維多利亞動物園的保育員近日在墨爾本(Melbourne)郊外發現了特別的「綠色糞便」,專家鑑定後表示,糞便來自當地一種名為寬齒鼠的囓齒動物,該物種非常稀有,由於天性膽小,極難被研究人員發現。這是墨爾本附近首次發現寬齒鼠族群的蹤跡。

綜合外媒報導,動物園的野生動物搜救犬當時在當地的希斯維爾保護區附近巡邏,沒想到竟意外在附近叢林發現碧綠色的糞便,經動物園的科學家鑑定,糞便的主人是一種叫寬齒鼠的野生囓齒類,以「豐滿」的臉頰肉、蓬鬆的毛髮和短短的尾巴聞名。

據科學家介紹,該囓齒動物非常稀有,主要於夜間活動,由於天性膽小怕人,過去甚少有研究的相關紀錄。該鼠類也受到掠食者(如狐狸和野貓)威脅、棲息地破壞和氣候影響,族群數量正在下降。科學家去年曾幸運在威爾遜岬發現,離前次紀錄竟長達30年。本次在墨爾本找到的糞便是當地首次出現寬齒鼠的紀錄。

A zoo detection dog has discovered a group of rare native rodents hiding in bushland around Healesville. The labrador went through years of training to pick up on the scent of the elusive broad-toothed rat. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/YhLv0UzoZ1