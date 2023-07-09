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    澳洲郊外發現「稀有綠色糞便」 科學家：動物本體超可愛

    寬齒鼠以「豐滿」的臉頰肉、蓬鬆的毛髮和短短的尾巴聞名。（翻攝自twitter@EcolSocAus）

    寬齒鼠以「豐滿」的臉頰肉、蓬鬆的毛髮和短短的尾巴聞名。（翻攝自twitter@EcolSocAus）

    2023/07/09 21:37

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞動物園的保育員近日在墨爾本（Melbourne）郊外發現了特別的「綠色糞便」，專家鑑定後表示，糞便來自當地一種名為寬齒鼠的囓齒動物，該物種非常稀有，由於天性膽小，極難被研究人員發現。這是墨爾本附近首次發現寬齒鼠族群的蹤跡。

    綜合外媒報導，動物園的野生動物搜救犬當時在當地的希斯維爾保護區附近巡邏，沒想到竟意外在附近叢林發現碧綠色的糞便，經動物園的科學家鑑定，糞便的主人是一種叫寬齒鼠的野生囓齒類，以「豐滿」的臉頰肉、蓬鬆的毛髮和短短的尾巴聞名。

    據科學家介紹，該囓齒動物非常稀有，主要於夜間活動，由於天性膽小怕人，過去甚少有研究的相關紀錄。該鼠類也受到掠食者（如狐狸和野貓）威脅、棲息地破壞和氣候影響，族群數量正在下降。科學家去年曾幸運在威爾遜岬發現，離前次紀錄竟長達30年。本次在墨爾本找到的糞便是當地首次出現寬齒鼠的紀錄。

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