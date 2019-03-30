把成龍比下去了！響尾蛇閃電突襲 老鼠驚天躍起賞牠一腳

2019-03-30 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州城市尤馬（Yuma），具有亞熱帶沙漠氣候，近來有科學家拍到在乾旱地區生存的更格盧鼠（kangaroo rat）遭沙漠響尾蛇猛然一咬，卻在電光石火間躍起躲避，並狠踹響尾蛇一腳將其踢開，外媒驚呼這一踢「連成龍都會嫉妒」！

據《福斯新聞》報導，加州大學河濱分校生物學副教授海姆（Timothy Higham）發表了兩篇論文，詳細介紹沙漠響尾蛇和更格盧鼠令人難以置信的運動能力，他認為這兩種生物根本就是極限運動員。

海姆表示，更格盧鼠依靠快速的反應時間來閃避蛇類襲擊，強而有力的後肢讓牠垂直跳躍的高度比自己身高多了好幾倍，而且跳躍途中還可使出飛踢以阻止蛇咬。

海姆說，這種閃電般的快速動作，是動物在大自然中逃避掠食者的有效策略。蛇類捕食的突襲速度在100毫秒以內，但更格盧鼠只要38毫秒就能做出反應，並且在70毫秒內跳起逃生。

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