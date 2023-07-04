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    遭香港國安處通緝 美國港人組織總監：絕不低頭

    2023/07/04 02:30

    〔中央社〕美國港人組織「香港民主委員會」（HKDC）執行總監郭鳳儀遭香港國安處通緝，她今天表示，通緝令為的是恐嚇及激起小粉紅暴民心態，自己絕不低頭。

    香港警方國家安全處今天以涉嫌違反「港區國安法」為由，宣布通緝8名海外港人，每人懸賞100萬港幣（約新台幣397萬元），包括郭鳳儀及前立法會議員羅冠聰、許智(峰)、郭榮鏗等人。

    郭鳳儀今天透過聲明回應，批評香港政府如此大肆通緝8名海外香港倡議者，是如此荒謬地自信滿瀉。

    郭鳳儀表示，香港政府沒有權力在海外執法，所以通緝令背後只是希望達成兩件事，一是恐嚇港人，二是煽動「暴民心態」（mob mentality），啟動民粹化小粉紅針對港人。

    她強調，雖然的確會擔心自身安危，「但如同各爭取自由與民主的香港人，我絕不低頭，遇難越強」。

    郭鳳儀說，在她所能讀到的文件中，國安處對她的通緝完全是基於自己在美國的工作，包括她要求美國當局制裁國安法法官及檢控官。

    郭鳳儀指出，港區國安法的域外應用需要國際合作，也需要國際刑警組織（Interpol）及其成員國配合。她要求各成員國及被通緝8人的所在國，保護被跨國鎮壓的港人。

    她進一步呼籲美國總統拜登（Joe Biden）政府，拒絕讓香港特首李家超踏入美國參與亞太經濟合作會議（APEC）。

    郭鳳儀還說：「李家超自2020年起因打壓人權被美國政府制裁，今日又懸紅（懸賞）百萬通緝流亡港人。他絕對不應被允許踏足美國。」（編輯：陳彥鈞）1120704

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