探索暗物質之謎 歐幾里得太空望遠鏡升空

發射任務，由美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭於佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）執行。（美聯社）

2023/07/02 16:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）研發的「歐幾里德」（Euclid）太空望遠鏡，1日成功發射升空，並進入太空軌道，將被送到距離地球150萬公里外的觀測點，協助觀測100億光年範圍內的數十億個星系，展開揭開暗物質和暗能量之謎的任務，協助了解宇宙演變。

歐洲太空總署在推特上說，這次發射任務將由美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭於佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）執行。

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歐幾里得太空望遠鏡原本規劃由俄羅斯聯合號（Soyuz）火箭發射上太空，但俄國去年撤回發射系統，以回應因入侵烏克蘭而受到的制裁。歐洲太空總署於是轉而尋求億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX來執行這趟耗資14億歐元（約新台幣476億元）的任務。

歐幾里得太空望遠鏡重達2噸，高4.7公尺、寬3.5公尺，配備6億像素光學相機以及近紅外光譜儀，觀測記錄的範圍較哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）寬100倍。

歐幾里得太文望遠鏡將與韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）一樣，停留在距離地球表面150萬公里處稱為「第2拉格朗日點」（the second Lagrangian Point）的穩定懸停點，預計在未來6年，掃描大約35%的宇宙空間，畫出最大、最精確的3D宇宙影像，幫助科學家分析暗物質、暗能量的分布情況。

「歐幾里得」（Euclid）天文望遠鏡，將展開探暗物質和暗能量之謎的任務。（路透）

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