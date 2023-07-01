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    驚悚畫面曝光！他冒雨移動 突遭落雷劈中當場死亡

    在國外近日傳出，有一名要採購蔬果的男子，冒雨穿越停車場的過程中，卻突然被一道落雷劈死，離奇畫面曝光後也引發網路一陣熱議。（圖擷自網路）

    在國外近日傳出，有一名要採購蔬果的男子，冒雨穿越停車場的過程中，卻突然被一道落雷劈死，離奇畫面曝光後也引發網路一陣熱議。（圖擷自網路）

    2023/07/01 08:48

    〔即時新聞／綜合報導〕近期因對流發展旺盛，不少地方常下起午後雷陣雨，有些專家認為雷擊發生時，應避免高舉金屬物品，像是雨傘等，也要避免在空曠處滯留。不過在國外近日傳出，有一名要採購蔬果的男子，冒雨穿越停車場的過程中，卻突然被一道落雷劈死，離奇畫面曝光後也引發網路一陣熱議。

    據外媒報導，網路近日流傳一段畫面，據指上月27日在俄羅斯克拉斯諾達爾（Krasnodar）的一處農場，有一名49歲的蔬果零售商在當地採購蔬果要載回克里米亞銷售，但在他要從停車場穿行到倉庫時，天空正下著大雨，沒帶傘的他在冒雨跑向倉庫的過程，竟突然被一道從空中劈下的落雷擊中，這名男子也當場倒地，據指消防員獲報到場後發現男子已當場死亡。

    由於這名男子沒有撐傘，該處也不算特別空曠，且他也是邊小跑步邊移動，對於落雷這麼巧合剛好擊中他頭部，網友也議論紛紛，直呼也太過命中注定。

    事實上，2021年時在苗栗市也有一名男子，在河濱公園的河堤慢跑的過程中，不幸遭雷擊倒地，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後雖一度恢復生命徵象，但後續仍因傷勢嚴重宣告不治。當時消防局也呼籲，民眾在下雨天時盡量不要到空曠的地方活動，若不幸遇到雷擊，應立即蹲下，記得踮腳尖、腳跟要互相碰觸，且雷擊會有爆炸音，記得眼睛閉上、摀住耳朵，將傷害降到最低。

    由於這名男子沒有撐傘，該處也不算特別空曠，且他也是邊小跑步邊移動，對於落雷這麼巧合剛好擊中他頭部，網友也議論紛紛，直呼也太過命中注定。（圖擷自網路）

    由於這名男子沒有撐傘，該處也不算特別空曠，且他也是邊小跑步邊移動，對於落雷這麼巧合剛好擊中他頭部，網友也議論紛紛，直呼也太過命中注定。（圖擷自網路）

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