難民船難頻傳 歐盟尋求埃及協助打擊人口走私

歐盟外交事務高級代表與埃及外交部長在歐盟峰會上會面，討論了雙方合作的可能性。（歐新社）

2023/06/30 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕人口走私問題至今為止，在部分國家仍非常猖獗，尤其衍生出許多非法移民坐船潛逃，卻發生死亡意外等。對此，歐盟可能尋求與埃及建立夥伴關係，包括採取阻止非正常移民以及打破人口走私犯罪的網絡，以解決與移民相關的死亡及失蹤的根源問題。

根據衛報指出，近日希臘發生的船難事件，造成至少81人死亡，以及數百人的失蹤，其中9名埃及人因涉嫌人口走私遭到逮捕。面對層出不窮的移民船難事故，牽扯到許多人口走私的問題，對此歐盟也開始擬定相關應對措施。近日，歐盟與埃及在歐盟峰會上碰面後，針對這個議題進行討論，奠定了日後雙方合作的基礎，而歐盟也承諾會提供2000萬歐元（約新台幣6.7億元），協助埃及支持來自蘇丹的難民。

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事實上，6月中歐盟就已與突尼西亞簽訂的10億歐元（約新台幣338億元）協議，裡頭有提到除了約有9億（約新台幣304億）是用於金融援助，另外的1億（約新台幣33.8億元）則需要突尼西亞與歐盟配合，打擊人口走私、販賣等行動。雖然目前昨（29日）布魯塞爾舉行的歐盟峰會上，雙方仍在討論協議細節，但可以確定的是之間的夥伴關係已達成共識。

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