油輪在突尼西亞領海沉沒 當局防堵艙內750噸柴油外洩

賽洛號16日在突尼西亞東南岸的加貝斯灣沉沒。圖為賽洛號2017年11月12日停泊於俄羅斯沿海。（路透）

2022/04/17 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕一艘載運750噸柴油、從埃及駛往馬爾他的赤道幾內亞共和國籍油輪，16日在突尼西亞東南岸的加貝斯灣（Gulf of Gabes）沉沒，突尼西亞當局已啟動國家海洋污染預防應變計劃，避免當地海洋環境遭受汙染。

綜合外媒報導，這艘懸掛赤道幾內亞共和國國旗的油輪「賽洛號」（Xelo），長58公尺，寬9公尺，突尼西亞當局表示，「賽洛號」15日晚發出求救訊號，表明因為天候惡劣，希望能進入突尼西亞水域避難，不過「賽洛號」船體在加貝斯灣離岸約7公里處開始進水，輪機室也因此被淹沒，16日上午在加貝斯灣沉沒。突尼西亞當局已撤離油輪上包括船長在內的7名船員。

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在賽洛號沉沒之前，突尼西亞環境部表示情況「令人擔憂」，但受到控制。在賽洛號沉沒後。環境部長奇哈維（Leila Chikhaoui）16日前往加貝斯港協助指揮應變作業，並與地方當局協挑採取各項必要措施。

環境部表示，目前國防部、內政部、運輸部及海關部門正對此事件進行應變處理，努力避免船難事件危害當地海洋環境。至於目前船艙內柴油是否有外洩狀況，加貝斯法院發言人卡瑞（Mohamed Karray）表示目前沒有油料外洩情形，但仍需持續觀察。

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