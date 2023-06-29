擔心護國金鐘罩落入伊朗手中 以色列拒援烏「鐵穹」防空系統

以色列護國金鐘罩-「鐵穹」防空系統。（法新社檔案照）

2023/06/29 18:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）獨家報導指出，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列不會將其鐵穹（Iron Dome）防空系統移交給烏克蘭，主要是擔心該武器可能被俄羅斯人繳獲，並轉移到伊朗軍方手中，從而遭到破解、仿造，為及以色列國民安全。

納坦雅胡接受WSJ專訪時，針對俄烏戰爭表達意見，他拒絕了一些美國國會議員和烏克蘭官員的提議，強調以色列會保持中立，不加入西方武裝烏克蘭的行列。

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納坦雅胡說，他還擔心以色列武器可能在烏克蘭戰場上被繳獲並交給伊朗，伊朗近幾個月與俄羅斯發展了更密切的軍事關係。他特別提到，不允許美國提供烏克蘭有關美以兩國聯合研發的「鐵穹」防空系統，該系統保護以色列免於伊朗支持的武裝團體的頻繁攻擊。

納坦雅胡說：「如果該系統落入伊朗手中，那麼數百萬以色列人將失去防禦能力並陷入險境。」 他補充說，以色列已加入聯合國譴責俄羅斯入侵的決議，並已向烏克蘭提供用於探測飛彈襲擊的預警系統。

烏克蘭駐以色列大使稱，對武器最終落入伊朗手中的擔憂，「完全是虛構和推測性的假設」。

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