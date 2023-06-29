加州提交奴隸賠償報告 專家：個人經濟補償應以老人優先

加利福尼亞州成立奴隸制賠償工作組，並於今（29日）正式提交撰寫歷時兩年的報告書。示意圖。（美聯社）

2023/06/29 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國加利福尼亞州（California）今天（29日）正式提交撰寫歷時2年的報告書，該報告記錄針對歧視黑人方面提出數十種贖罪方法。特別工作小組主席卡米拉·摩爾（Kamilah Moore）認為，應優先考慮老年人，以分期付款的方式給予補償。

據美聯社報導，加州州長加文·紐瑟姆（Gavin Newsom）針對早期非裔奴隸後代賠償措施，2020年成立全美第一個奴隸制賠償特別工作小組，並在2021年6月展開作業。該小組本月29日宣告結束這項歷史性工作，正式提交報告書，小組成員包括律師、教育工作者、民選官員和民權領袖等奴隸後裔。

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報告指出，加州自1850年作為自由州加入聯邦政府，但實際上卻支持奴隸制度，並批准阻礙黑人擁有房屋和創業的政策，黑人社區受到當地政府嚴厲監管及環境汙染的影響。報告中詳實記錄該州政府過往對黑人居民歧視行為與政策，並提出數十種贖罪方法，本月29日提交給立法者，以期將政策建議納入立法，當中包括向美國被奴役者的後代正式道歉，並對後代遭受的傷害進行經濟補償。

特別工作小組沒有建議固定的賠償金額，不過小組主席摩爾表示，個人經濟補償對象應以老人為優先，並以分期付款的方式給予補償。

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