警政署發布北市警局長人事案 副署長李西河接任

新任北市警局長李西河。（記者邱俊福翻攝）

2024/05/30 18:38

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接北市警察局長「戰戰兢兢」 李西河：全力做好治安、交通工作

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市警察局長張榮興接掌警政署長後，外界關切的北市警局長職缺，警政署今發布由副署長李西河接任，李西河刑事出身，曾任北市警局副局長，之後升任保三總隊長，且在擔任刑事局長期間，更對打詐付出諸多心力。

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李西河是警大47期畢業，曾任刑事局偵九隊隊長、台南市警局刑警大隊長、永康分局長、保四總隊副總隊長、花蓮縣警局長、國道公路警察局副局長、刑事局副局長、台北市警局副局長、保三總隊長，以及刑事局長，其刑事與行政歷練豐富。

李西河於警政署副署長之前，擔任刑事局長，期間面對國人被騙到柬埔寨當「豬仔」案件，透過一連串措施壓制下來，之後又爆發竹聯幫明仁會高調辦春酒、新北市街頭囂張開槍掃射等社會矚目事件，他皆透過全力掃蕩、協助跨海逮人方式，壓制黑幫氣焰。

此外，對猖獗的詐欺犯罪，思考從源頭阻絕，去年五月主動向行政院提出虛擬貨幣主管機關不明，以及銀行異常帳戶、網路廣告管理、電商個資外洩等制度未完善等問題，促成行政院會通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，讓各部會動起來，自各方面進行合力打擊詐欺犯罪。

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