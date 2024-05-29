才新婚8天！印度男子半夜「瘋砍一家8人」

印度一名才剛新婚8天的27歲男子趁著凌晨家人都在熟睡時，手持斧頭砍殺了8名家人。（法新社）

2024/05/29 22:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度今日發生一起駭人聽聞的兇殺案，一名才剛新婚8天的27歲男子趁著凌晨家人都在熟睡時，手持斧頭砍殺8名家人，被一名半夜起床的家人發現後才匆忙逃跑。兇嫌後來被發現時已輕生死亡。

根據《印度時報》報導，這起恐怖的案件發生在印度欽德瓦拉縣（Tamia janpad panchayat）的爾達卡查爾村（Bodal Kachhar），27歲男子迪內什（Dinesh）在凌晨2點30分趁著家人都在熟睡時，持斧頭將其妻子、媽媽、妹妹、哥哥、大嫂和他們的3個孩子砍死。當迪內什試圖要再砍殺其他家人時，被正好起床上廁所的姐姐看到，隨後迪內什逃跑到印度中央邦輕生身亡。

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兇手的叔叔受訪表示，迪內什是他的姪子，他在1年前就被診斷罹患思覺失調的疾病，不過經過治療後看起來並無異狀，也過著如一般人正常的生活。迪內什在今年5月21日結婚，不過才結婚沒多久，他的精神又發生問題。

警方表示，目前已經到達現場並開始展開調查工作。

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