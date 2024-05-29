虐待說不攻自破 中國大貓熊將重返華府

美國華府國家動物園將在今年底以前迎來1對新的大貓熊，寶力與青寶。（圖擷取自華府國家動物園官網）

2024/05/29 23:05

〔編譯張沛元／綜合報導〕去年11月8日，大貓熊添添、美香與小奇蹟一家三口搭機從華府飛往中國的畫面，令不少美國大貓熊迷為之心碎，也象徵長達半世紀的美中大貓熊外交畫下句點；至於攀咬老美虐待大貓熊的中國小粉紅則大聲叫好，直呼終於能把國寶迎回國。

豈料事隔僅約半年，華盛頓郵報報導，華府的史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）29日宣布，將在今年稍後從中國迎來一對新的大貓熊：皆為2歲大的公貓熊「寶力」與母貓熊「青寶」。

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其中寶力與華府國家動物園頗有淵源：牠是旅美20多年的添添與美香的外孫，其母寶寶是「添美」夫妻的4個孩子之一，2013年在華府出生，4歲返回中國；算起來，寶力稱得上是留美第三代。

「雙寶」蒞臨華府國家動物園將開啟新時代，讓新一代動物園遊客體驗大貓熊熱潮，以及可望看到「雙寶」在美國孕育下一代。華府國家動物園園長史密斯（Brandie Smith）說，她滿心歡喜到難以表達，並樂見能參與拯救瀕危物種。

值此美中關係緊繃之際，大貓熊重返華府的宣布著實令人意外。「雙寶」旅居華府屬租借而非贈與，租約10年，2034年4月截止，華府國家動物園在租借期間每年支付中國野生動物保護協會100萬美元（約台幣3235萬元）的租金。

已赴中探視過「雙寶」的華府國家動物園獸醫官史提爾（James Steeil）說，「雙寶」看起來很棒，肯定能讓華府人甚至全美國民眾讚嘆不已；小男生寶力愛吃、愛玩水、愛滾來滾去，小女生青寶則比較矜持含蓄。

目前尚不清楚「雙寶」何時蒞臨華府。動物園發言人麥爾（Annalisa Meyer）說，園方偏好在天氣涼爽時運送大貓熊等的動物，秋天是不錯的選擇，但基於安全，園方不會透露「雙寶」赴美的確切日期。

根據華府國家動物園官網，該園將在今年底以前迎接「雙寶」的到來。

2023年11月8日，大貓熊添添、美香與小奇蹟一家三口搭機從美國飛回中國。（歐新社）

2023年11月7日，民眾趕在大貓熊返中前親赴華府國家動物園探視，並與身後的大貓熊香香合影。（法新社）

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