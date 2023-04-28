立陶宛總統：中國想當烏俄和事佬就得先譴責俄國

立陶宛總統瑙塞達表示，中國想當烏俄衝突調解人就得先譴責俄羅斯的入侵行徑。（路透）

2023/04/28 17:37

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家主席習近平26日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，希望勸解烏俄和談，再次凸顯中國扮演烏俄衝突和事佬的企圖。然而，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）27日在《德國之聲》（DW）專訪中，對中國擔任烏俄調解人的可信度表示懷疑，指中國承擔這個角色的「前提」是必須譴責俄國對烏克蘭的入侵。

瑙塞達不諱言，「到目前為止，我們沒有看到、也沒有聽到任何關於（中國）譴責這場戰爭的消息。只要中國遲遲不在這方面採取非常明確的立場，就很難相信它可能是這場衝突中可信的調解人。」

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瑙塞達強調，釐清中國是「站在俄國那邊」還是「站在基於規則的國際秩序這邊」非常重要。他還談到中國正在幫助俄國規避西方制裁的傳言，直言這「不是一個很好的跡象」。此外，西方盟友也不能「代表烏克蘭討價還價」，做出基輔不接受的讓步，「領土完整是這些談判中不容侵犯的要素。」

瑙塞達另表示，立陶宛正在努力使武裝部隊「現代化」，並增加國防開支，目標是今年達到GDP的2.5％或3％。他認為，國防預算佔GDP的2％應該是「基線」、而非「上限」。

瑙塞達也呼籲將支持戰爭的俄國東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）列入歐盟的制裁名單，「立陶宛總是支持更強有力的制裁。」然而，現在有關制裁的討論過程太長，而且「有時措施比預期的要弱」。

立陶宛7月將在首都維爾紐斯舉辦北大西洋公約組織（NATO）峰會。

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