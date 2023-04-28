為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    立陶宛總統：中國想當烏俄和事佬就得先譴責俄國

    立陶宛總統瑙塞達表示，中國想當烏俄衝突調解人就得先譴責俄羅斯的入侵行徑。（路透）

    立陶宛總統瑙塞達表示，中國想當烏俄衝突調解人就得先譴責俄羅斯的入侵行徑。（路透）

    2023/04/28 17:37

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家主席習近平26日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，希望勸解烏俄和談，再次凸顯中國扮演烏俄衝突和事佬的企圖。然而，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）27日在《德國之聲》（DW）專訪中，對中國擔任烏俄調解人的可信度表示懷疑，指中國承擔這個角色的「前提」是必須譴責俄國對烏克蘭的入侵。

    瑙塞達不諱言，「到目前為止，我們沒有看到、也沒有聽到任何關於（中國）譴責這場戰爭的消息。只要中國遲遲不在這方面採取非常明確的立場，就很難相信它可能是這場衝突中可信的調解人。」

    瑙塞達強調，釐清中國是「站在俄國那邊」還是「站在基於規則的國際秩序這邊」非常重要。他還談到中國正在幫助俄國規避西方制裁的傳言，直言這「不是一個很好的跡象」。此外，西方盟友也不能「代表烏克蘭討價還價」，做出基輔不接受的讓步，「領土完整是這些談判中不容侵犯的要素。」

    瑙塞達另表示，立陶宛正在努力使武裝部隊「現代化」，並增加國防開支，目標是今年達到GDP的2.5％或3％。他認為，國防預算佔GDP的2％應該是「基線」、而非「上限」。

    瑙塞達也呼籲將支持戰爭的俄國東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）列入歐盟的制裁名單，「立陶宛總是支持更強有力的制裁。」然而，現在有關制裁的討論過程太長，而且「有時措施比預期的要弱」。

    立陶宛7月將在首都維爾紐斯舉辦北大西洋公約組織（NATO）峰會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由說新聞》曝光！拍到俄軍蹤跡 西方擬組「海軍聯盟」反制
    2022/05/25 16:30

    自由說新聞》曝光！拍到俄軍蹤跡 西方擬組「海軍聯盟」反制
    移除俄羅斯威脅唯一途徑 立陶宛外長：讓當前俄國政權下台
    2022/05/10 11:22

    移除俄羅斯威脅唯一途徑 立陶宛外長：讓當前俄國政權下台

    大金優化居家呼吸 護媽咪健康提案
    堅定支持！ 立陶宛軍援烏克蘭重型迫擊砲：數量很多
    2022/04/21 17:38

    堅定支持！ 立陶宛軍援烏克蘭重型迫擊砲：數量很多
    波海3國串連抵制俄羅斯 驅逐俄國大使、關閉領事館
    2022/04/06 07:39

    波海3國串連抵制俄羅斯 驅逐俄國大使、關閉領事館
    立陶宛志工打電話給俄人說真相 突破數位鐵幕
    2022/04/02 21:09

    立陶宛志工打電話給俄人說真相 突破數位鐵幕
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播