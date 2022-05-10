移除俄羅斯威脅唯一途徑 立陶宛外長：讓當前俄國政權下台

立陶宛外交部長藍斯柏吉直言，讓普廷領導的政權下台，是保護西方國家免受俄羅斯威脅的唯一途徑。（美聯社）

2022/05/10 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發國際局勢震盪，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）9日接受《美聯社》專訪時直言，讓俄羅斯總統普廷領導的執政政權下台，是保護西方國家免受俄羅斯威脅的唯一途徑，並呼籲對俄羅斯採取更加強硬的措施。

藍斯柏吉斯接受《美聯社》訪問時提到，普廷的勝利日演說「平淡無奇」，一些俄軍將領和其他參加者「面色無光」，這也是戰爭失敗的跡象之一。藍斯柏吉斯說：「人們通常不會在閱兵看到這些悲傷臉孔，因為他們會記住他們所擁有的最偉大勝利，但現在對他們來說並不是帶來勝利的一天，他們很多人都清楚，他們正在輸掉這場戰爭。」

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藍斯柏吉斯認為，「受傷的普廷」可能會更加危險，要消除威脅的唯一方法就是把他趕走，在當今俄羅斯政權沒有下台之前，鄰近國家在某種程度上將一直處於危險之中，「不僅是要把普廷趕下台，而是整個政權，如果普廷被換掉，下一個普廷就有可能再度上台」。

藍斯柏吉斯認為，只要有一個打算在俄羅斯境外發動戰爭的政權存在，俄羅斯鄰近國家就會身陷危險之中，繼2008年的喬治亞、2014年的克里米亞半島，以及此次入侵烏克蘭行動後，已證明俄羅斯是一個侵略性的國家，這點已經非常清楚。

藍斯柏吉斯表示，立陶宛對北約盟國向北約東翼其他國家提供的支持感到非常高興，但未來仍需要更多支持，立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞將呼籲北約提供更多海上及空中的防禦戰力。

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