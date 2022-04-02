立陶宛志工打電話給俄人說真相 突破數位鐵幕

立陶宛民眾參與CallRussia行動，隨機打電話給俄羅斯的人民，告訴他們俄羅斯入侵烏克蘭的真相。（圖擷自CallRussia官網）

2022/04/02 21:09

〔中央社〕立陶宛民眾史東尼特和先生參加CallRussia.org行動，每天隨機打數十通電話給陌生人，以圖突破所謂的俄羅斯數位鐵幕，告知俄國境內民眾俄烏戰爭的真相。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，史東尼特（Marija Stonyte）上個月在電話中用顫抖的聲音說：「我打給你是要告訴你一個非常重要的訊息。我不知道對於烏克蘭此刻實際發生的情況，你是否了解很多。」一旁她的1歲女兒發出了咿呀聲。

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電話另一端陷入沉默，史東尼特繼續說，「真相是發生了恐怖的入侵事件。」

在俄軍此刻的殺戮行動下，烏克蘭各城市遭到轟炸，平民因此喪命，400多萬人逃難出境。但在俄國內部，許多人民對戰事所知有限。

俄國禁止國營媒體將蒲亭（Vladimir Putin）總統的「特別軍事行動」稱為「入侵」或「戰爭」，批評俄軍進攻行動的人可能會遭到嚴厲懲罰。

莫斯科一家法院以臉書（Facebook）和Instagram從事「極端主義活動」為由，禁止這兩個社群網站在俄國營運。俄國也制定新法，凡報導關於俄軍入侵烏克蘭「假消息」者，最長可能被關上15年。獨立新聞媒體不堪壓力，被迫退出俄國或關閉，由國營媒體填補空缺，進行政治宣傳和散布假消息。

世界各國人士極欲突破鐵幕，嘗試各種有創意的方法來聯繫俄國人。線上組織匿名者（Anonymous）宣稱已駭進俄國電視頻道，播放烏克蘭的實況影片。

至於史東尼特等其他人，則隨機打電話或留訊息給在俄羅斯的陌生人，希望他們的個人訴求可以攪亂克里姆林宮的政治宣傳，甚至有助於終結戰爭。

俄國2月24日對烏克蘭發動戰爭時，紀錄片導演史東尼特和她的丈夫卡斯勞斯卡斯（Mantas Kazlauskas）正在立陶宛港市克萊佩德（Klaipeda）的家中看新聞。

史東尼特說，看到俄國入侵烏克蘭，「一陣絕望和無助感」湧上心頭。

他們夫妻倆開始打電話給莫斯科和聖彼得堡（St. Petersburg）的企業、博物館和餐廳，希望告訴他們真相。數天後，他們偶然發現3月8日推出的計畫CallRussia.org，該活動的主張就是「撥打你人生中最重要的電話」。

史東尼特說，很少人會立即掛上電話，多數人可分成兩種反應，一種是會出言反駁，另一種只是聆聽。她認為，許多人不願回應也許是因擔心電話遭到監聽，不希望受到懲罰。

史東尼特表示，令她印象深刻的是一通打到莫斯科一座博物館的電話，儘管接聽電話者的話不多。她的丈夫會說一些俄語，幫忙翻譯傳達蒲亭發動戰爭帶來的可怕景象。

史東尼特說：「我相信就連我丈夫和那名女子之間的沉默都相當重要，我的意思是，她沒有掛電話，她握住電話很久，為的是要聽我說出的每一個字。」

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