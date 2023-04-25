波頓：台海危機應視同對韓威脅 將台納入「集體自衛」

波頓指出，美、日、韓應建立「集體自衛小組」，並考慮讓台灣加入。（路透）

2023/04/25 19:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）在訪台前夕，25日於南韓首爾一場安全論壇中表示，中國對台灣的威脅應視同對南韓的威脅，南韓、日本和美國更應組成「集體自衛」（collective self defense）小組，且台灣有可能成為其中一員。

南韓峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）為記念美韓同盟邁入第70個年頭，25日在首爾舉辦安全論壇，並邀請波頓發表演說。波頓在演說中特別談及台海危機，指中國對台灣的威脅，應同時被解讀為對南韓的威脅，敦促首爾當局必須在逐步成形的地緣政治架構中扮演更積極的角色。

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波頓建議，首爾、東京和華盛頓當局應探討設立一個三方「核武諮詢機制」，類似北大西洋公約組織（NATO）的「核武計畫小組」，或是組成一個更廣泛、可能納入台灣的「集體自衛小組」。他認為，南韓可以協助在東亞或廣大的印度－太平洋地區創建集體自衛架構，只要有愈多人不光是從核武角度、而是從應對中國和北韓威脅的角度，看待彼此間的共同利益，區域就愈安全。

此外，在南韓總統尹錫悅訪美之際，波頓也就南韓內部近期對美國「延伸嚇阻」能力產生質疑一事發表看法，指美國短期內應重新在南韓部署戰術核武，增加美國軍力延伸嚇阻北韓的可信度，讓北韓最高領袖金正恩及可能繼承大位的金氏王朝成員清楚知道，南韓政府將毫不猶豫使用戰術核武。他認為，這麼做也可以為南韓爭取更多時間，思考自己是否有必要建立獨立的核武能力。

波頓被視為促成美國前總統川普與北韓領袖金正恩世紀性峰會的要角之一，但他對平壤當局過去宣稱無核化持保留態度，直言沒有證據顯示，北韓曾做出放棄追求核武的戰略決策。因此，他建議首爾當局尋求加入美國、日本、印度和澳洲的「四方安全對話」（Quad），使該機制更強大，擁有更多應對複雜安全處境的機遇。

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