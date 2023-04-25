印尼蘇門答臘島海域7.3強震 引發海嘯警報

2023/04/25 05:53

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇門答臘島（Sumatra Island）西部海域今天凌晨3點左右發生規模7.3強震、地震深度為52.2英里（約84公里），印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，這起強震引發海嘯警報。

路透社報導，歐洲地中海地震中心（EMSC）稍早的數據顯示，這起強震規模為6.9。而美國地質勘探局（USGS）的初步報告為7.1級，震央位於海床以下約15公里處，屬於淺層地震。此後兩者均已向上修正。

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震央位於印度洋西比魯特島以北約24公里處，或蘇門答臘島西海岸巴東以西 195 公里處。

印度尼西亞減災機構發言人阿卜杜勒穆哈里說，當局正在從蘇門答臘島西岸離震中最近的島嶼收集數據。他補充，在西蘇門答臘省首府巴東明顯感受到搖晃，雖然這裡的地震非常強烈，但目前還看不到損失。

根據推特上的貼文，當地居民因害怕海嘯而急忙撤離。也有官員呼籲居住在沿海附近的居民，請立即轉移到地勢較高的地方！

印尼位處太平洋火山帶，這是地殼不同板塊交彙，是一個高度活躍的地震區。印尼氣象部門表示，強震引發海嘯警報，數據顯示，隨後檢測到多次餘震，其中一些餘震震級約為4.0級。

據了解，印尼當地時間週日剛發生芮氏規模6.1地震，震央在西蘇門答臘的巴圖群島（Kepulauan Batu），後續再發生規模5.8地震，2次地震深度分別為43公里、40公里，當局未發佈海嘯警報。而今天7.3強震的海嘯警報，在發佈後1小時解除。

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