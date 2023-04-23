印尼西蘇門答臘連2震 最大規模6.1

印尼西蘇門答臘省今發生芮氏規模6.1地震。（圖取自Volcano Discovery網站）

2023/04/23 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕印尼西蘇門答臘（West Sumatra）外海今凌晨4點發生芮氏規模6.1地震，接續再發生規模5.8地震，目前沒有傷亡報告傳出。

根據《火山發現》網站指出，該地震發生在外海上，震央處有明顯晃動感，印尼氣象局（BMKG）通報，深度僅19公里，為極淺層地震，本次地震不會有引發海嘯可能。

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《路透》報導，據歐洲地中海地震中心（EMSC）稱，震央處為西蘇門答臘的巴圖群島（Kepulauan Batu），首震規模6.1地震後，幾小時後又發生了一次規模5.8地震，2次地震深度分別為43公里、40公里。

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