盧沙野言論挑戰各國團結 歐洲議員：最好送他回家

2023/04/25 05:45

〔中央社〕中國駐法國大使盧沙野稱「前蘇聯國家無主權國地位」言論持續延燒。歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰今天勸誡法國讓盧沙野打包回家；法國外交部召見時要求他注意公開言論。

中國駐法國大使盧沙野21日接受法媒訪問時稱「國際法中，前蘇聯國家並無主權國地位」，遭歐洲國家一致撻伐。

請繼續往下閱讀...

事件發生在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中、發表「棄台論」之後，不僅讓法中關係備受熱議、法國在盟友眼中可信度蒙塵，更讓北京當局在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中可能扮演的角色大受質疑。

法媒紛紛以「北京尷尬」、「別靠中國回復歐洲和平」、「中國在俄烏戰爭不再有任何角色」、「盧大使的北京莫斯科同盟走得太遠」等字句討論歐中關係的未來。

歐洲議會對中關係代表團團長、德國籍歐洲議員包瑞翰（Reinhard Butikofer）今天接受法國「重點週刊」（Le Point）專訪時勸誡巴黎當局，面對歐洲團結考驗時不要軟弱。

提及「戰狼」盧沙野，包瑞翰堅定表示，「他最好回家，不是中國應召喚他回國，就是法國應該將他列為不受歡迎人物，他越過了所有紅線，所作所為無法接受，而且也不是第一次了，他出任歐洲大使的時間應該就此結束」。

驅逐大使並非沒有先例，包瑞翰指出，目前歐盟委員正開會，應該會對此事進行討論。他表示，法國仍想展現外交禮節，但若一個人採取像盧沙野這樣咄咄逼人的態度，就是作繭自縛。

包瑞翰認為，「若法國不立即採取強硬措施，可信度將嚴重蒙塵。事件在這個時間點發生並非巧合，中國人就希望法國不敢做應該做的。但若法國什麼都不做，就會在歐洲國家間製造裂痕」。

對於盧沙野言論背後的中國策略，包瑞翰分析，北京向來以霸權為目標，採取修正主義策略，「只要符合目標，他們就不再遵守國際法」。

他指責中國的「切香腸」戰術，透過分化敵方、蠶食占領的方式，達成統治大片區域的目的，例如中國不接受南海島嶼上有利於菲律賓的國際仲裁、破壞保障香港「一國兩制」的中英國際協議。

包瑞翰說道，「台灣議題上，中國無視禁止對任何實體使用武力的聯合國憲章，無論對方是否被認定為國家」。還有追蹤中國僑民的海外非法警察局，也危害了歐洲與其他國家的主權，「對國際法治國家的攻擊罄竹難書」。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）辦公室主任瓦希（Luis Vassy）今天召見盧沙野。外交部向法新社表示，這次會面「事前已規劃」，但剛好成為「堅定探討」與「傳達正確訊息」的時機。

根據法國外交部今天稍晚的新聞稿，法方指出「質疑這些國家主權、獨立與領土完整是令人無法接受的」，並提醒中國在內的國際社會已在蘇聯瓦解後，透過雙邊協議與建立外交關係，承認相關國家的既存國界。

外交部表示，有鑒於中國外交部已澄清尊重各國主權的立場，辦公室主任要求中國駐法大使「使其公開言論與自身國家的官方立場一致」。

法國LCI新聞台21日專訪盧沙野，他表示：「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位。」

盧沙野言論遭到歐洲國家撻伐，馬克宏今天批評說外交官使用那種語言並不得體；波羅的海3國的外交部也於今天分別召見駐地中國代表。

5位法國議員在內的近80名歐洲議員昨天在法國「世界報」（Le Monde）發表公開信，批評盧沙野的激進言論違反國際法、威脅歐洲夥伴國家安全，並呼籲法國外長柯隆納宣布將盧沙野列為不受歡迎人物。（編輯：陳彥鈞）1120425

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法