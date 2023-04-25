波海3國召見中國代表 強調過往是遭蘇聯非法占領

2023/04/25 04:30

〔中央社〕中國駐法國大使盧沙野稱前蘇聯國家在國際法不具有效主權國家地位，引強烈反彈。波羅的海3國召見中國代表強調過往是遭蘇聯非法占領，且在此期間從未喪失主權國家法理地位。

立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞3個波羅的海國家也提醒中國代表，中方曾在歷來各項官方文件和聲明承認波海3國的主權國家地位以及克里米亞（Crimea）是烏克蘭領土一部份。

請繼續往下閱讀...

盧沙野近日宣稱，克里米亞「不一定」屬於烏克蘭，其地位取決於「我們如何看待這個問題」。

愛沙尼亞外交部指出，亞太、中東和非洲司司長凱勒森（Kristi Karelsohn）今天要求被召見的中國駐愛國臨時代辦孟建華說明為何盧沙野有此言論，並指出就算盧沙野僅是表達個人立場，他仍具中國官方代表身分，希望中國官方代表未來不會再有類似說法。

愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）指出，盧沙野的說法與事實不符：根據國際法，愛沙尼亞自1918年起即為主權國家，已故前中國國家主席江澤民1994年在一份與已故前愛沙尼亞總統梅里（Lennart Meri）共同發表的聲明中，也宣告這一點。

此外，薩克納提到，中國1994年宣布接受布達佩斯安全保障備忘錄（Budapest Memorandum）約束並向烏克蘭提供核安全保障時，即重申支持維護烏克蘭主權和領土完整，克里米亞是烏克蘭一部分。

立陶宛方面，外交部召見中國駐立國臨時代辦曲柏華，強調波海3國遭蘇聯非法占領的歷史，指出盧沙野的言論不僅扭曲歷史，也侵蝕中華人民共和國與立陶宛1991年9月14日建交公報相關條款。

此外，立陶宛外交部提到，同樣在1991年，中國即與國際社會一致承認克里米亞是烏克蘭一部分。

拉脫維亞外交部同步召見中國駐拉國臨時代辦宋丹卉，要求對盧沙野的言論提供說明。

根據拉脫維亞外交部新聞稿，第二雙邊關係司司長薛利法（Samija Serifa）向宋丹卉指出，拉脫維亞「完全無法接受」盧沙野的說法，國際社會早已明確承認蘇聯解體後出現的獨立國家的主權和領土完整。

薛利法強調，波海3國曾遭蘇聯非法占領、兼併，但在事實上（de facto）遭併入蘇聯的同時，法理上（de jure）仍持續以主權國家的身分存在，因此波海3國「從來就不是（所謂的）蘇聯國家」。

波羅的海3國1940年代遭蘇聯非法占領、兼併，但持續與美國等許多不承認蘇聯占領合法性的西方國家維持外交關係。1980年代末期至1990年，3國陸續宣告恢復獨立；1991年9月6日，蘇聯當局承認立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞為主權獨立國家。1991年12月26日，蘇聯正式解體。

近年來「前蘇聯加盟共和國」、「前蘇聯國家」等不盡正確的說法日益受到挑戰，原因包括根據史實，許多相關國家是在脫離帝俄、重新獲得獨立地位後，在不同情況下遭強力併入蘇聯，明顯與「加盟」一詞的「自願」內涵不符。

「前蘇聯國家」這個概念則忽略許多國家在遭併入蘇聯以前，曾作為獨立國家存在的事實。（編輯：陳彥鈞）1120425

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法