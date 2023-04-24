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    墨西哥總統第3度確診 稱病況不嚴重

    墨西哥總統歐布拉多近日3度確診，他稱病況不嚴重、自己心臟狀況100分。（路透）

    墨西哥總統歐布拉多近日3度確診，他稱病況不嚴重、自己心臟狀況100分。（路透）

    2023/04/24 15:27

    〔即時新聞／綜合報導〕現年69歲的墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrado）昨在社群宣稱，他第3度確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，CCOVID-19），但「不是很嚴重」，他將隔離休息幾天，例行新聞發布會將由內政部長代理。

    綜合外媒報導，歐布拉多有心臟病史，但他在疫情期間堅決不實施強制口罩令，他本人除非搭機等必要場合否則都不戴口罩，他2021年首次確診、2022年在該國疫情升溫後二度確診。

    歐布拉多近日在東部視察鐵路工程因身體不適發現確診，他在推特寫到，病情不是很嚴重，「心臟狀況100分」，但他不得不暫停視察活動，已返回首都墨西哥城（Mexico City）準備休息幾天，同時也在遠方慶祝兒子16歲生日。

    歐布拉多也宣布，他將隔離幾天，接續將由內政部長阿丹（Adan Augusto Lopez）代理每天例行新聞發布會。

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