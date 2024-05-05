美新印太司令 批中國擴張挑釁

美國印太司令部新任司令帕帕羅上將，三日在夏威夷出席交接典禮，我國參謀總長梅家樹上將也受邀觀禮。（取自美國印太司令部臉書）

2024/05/05 05:30

交接典禮 我參謀總長梅家樹應邀出席

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國印度太平洋司令部新任司令帕帕羅上將（Adm.Samuel Paparo）三日在夏威夷舉行的交接典禮上表示，中國在印太地區侵入性與擴張主義式的領土聲索主張，是「非法、脅迫、挑釁與欺騙」，該部將與其亞太夥伴共同抵禦對抗破壞和平的企圖。

接替阿基里諾執掌印太司令部的帕帕羅，是在珍珠港舉行的交接典禮上作上述表示。根據美軍印太司令部臉書粉絲專頁，眾多受邀觀禮的貴賓中，包括我國參謀總長梅家樹上將。

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帕帕羅說，他的菲律賓朋友、菲國武裝部隊總參謀長布勞納，已展現出智慧，將聽來隱晦的「灰色地帶」，改名為ICAD，即「非法 、脅迫、挑釁與欺騙」，包括俄羅斯、北韓也都屬於此一範疇。

將與盟友對抗破壞和平的企圖

帕帕羅表示，「全球面臨因中國令人不安的行動以及快速擴軍而起的一個複雜問題」，「我們必須準備好回應中國在印太地區越來越侵入性與擴張主義式的領土聲索主張」。帕帕羅強調，面對在印太地區的「非法、脅迫、挑釁及欺騙」行徑，印太司令部將與盟國、夥伴以及共同隊友一同努力保護自由開放的印太，也準備好對抗任何威脅美國及其盟友夥伴之和平、安全、穩定與福祉的對手。

美國國防部長奧斯汀在交接儀式上讚揚阿基里諾過去三年的貢獻，協助阻止印太地區最大的威脅，加強了美軍威懾力。他警告，中國是唯一有能力重塑全球秩序以適應其獨裁願景的國家，批評中國採取越來越多的脅迫行為，包括在台灣海峽、東海和南海、太平洋島國之間，以及印度的實際控制線沿線等等。

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