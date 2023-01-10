中國20歲女確診3天後「視力剩0.02」 雙眼幾近失明

中國一名20歲女孩感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），視力下降至0.02，被診斷為急性黃斑區神經視網膜病變。圖為中國各醫院擠滿病患。（美聯社）

2023/01/10 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情持續延燒，近日一名20歲女子感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）發燒3天後，視力突下降至0.02，連視力檢查表上最大的標誌也看不清楚，幾乎已快成失明。目前中國已有多例確診後出現眼部不適的情形。

據中媒報導，浙江溫州市中西醫結合醫院近日接診一名確診女性患者，感染病毒後，視力急遽下降，經眼部專科檢查後發現，被診斷為急性黃斑區神經視網膜病變，為病毒所引起的眼部併發症。她的雙眼黃斑區可見暗紅褐色病灶，色素紊亂，外層視網膜高反射病灶，集中在黃斑區視網膜外核層，橢圓體帶及嵌合體帶斷裂。

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該院眼科副主任趙靜醫生表示，由於患者病症為感染武漢肺炎的眼部併發症，「病毒可能存在眼部趨向性，能通過不同神經組成的精密網路，從上呼吸道傳播至眼睛，侵占眼部後，會誘發促炎症細胞因子以及趨化因子水平的升高，從而造成眼部不適以及視網膜或視神經炎症。」即使後期病情控制住，視力也很難恢復到原先狀態。

針對此事，Nature子刊《Nature Communications》也發表相關論文，病毒會透過三叉神經、視神經的神經元，從肺部傳播至大腦和眼睛，導致眼部不適和視網膜炎症，嚴重情況還會誘發深度感知下降或視力喪失。

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