英國女師在學校拍自慰片門開開 嬌喊：任何人都可以進來

2023/04/23 08:43

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名代課女老師在校園內自慰,拍攝的兩段影片在網路被瘋狂流傳,影片中教室的門是打開狀態,女師嬌喊「我不能關門,所以現在任何人都可以進來。」,校方初步調查,沒有學生或其他任何人涉及此事。

綜合外媒報導,英國威爾斯這名女師在校園內,用電動按摩器自慰時,身上掛有識別證,警方懷疑拍攝地點是在朗達卡嫩塔夫(Rhondda Cynon Taf)和威爾斯首府卡迪夫(Cardiff)兩所小學內。

在朗達卡嫩塔夫的影片,是在教室內拍攝,當時走廊的門是開著的,影片中聽到女師說「好的,門是開著的。我不能關門,所以現在任何人都可以進來。」(the door is open. I'm not allowed to close it so literally anyone could walk in at this moment)。

另一段卡迪夫的影片,女師掛著這所學校的識別證,用電動情趣用品自慰的同時,嬌喊「我在學校員工廁所裡。所以有人可能會走進來」,影片中還能清楚聽到學生在戶外玩耍的聲音。

警方調查,確認其中一段影片是在卡迪夫的一所小學拍攝,校方和當地市議會的聯合聲明指出,事件中沒有涉及兒童或任何其他人,由於該案進入偵查階段,不宜加以評論。警方則說未發現刑事犯罪行為,後續事宜交由教育機構處理。

☆自由電子報關心您:若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾,請撥打113專線,透過專業社工員接線服務,將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

