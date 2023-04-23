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    英國女師在學校拍自慰片門開開 嬌喊：任何人都可以進來

    情境照

    情境照

    2023/04/23 08:43

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名代課女老師在校園內自慰，拍攝的兩段影片在網路被瘋狂流傳，影片中教室的門是打開狀態，女師嬌喊「我不能關門，所以現在任何人都可以進來。」，校方初步調查，沒有學生或其他任何人涉及此事。

    綜合外媒報導，英國威爾斯這名女師在校園內，用電動按摩器自慰時，身上掛有識別證，警方懷疑拍攝地點是在朗達卡嫩塔夫（Rhondda Cynon Taf）和威爾斯首府卡迪夫（Cardiff）兩所小學內。

    在朗達卡嫩塔夫的影片，是在教室內拍攝，當時走廊的門是開著的，影片中聽到女師說「好的，門是開著的。我不能關門，所以現在任何人都可以進來。」（the door is open. I'm not allowed to close it so literally anyone could walk in at this moment）。

    另一段卡迪夫的影片，女師掛著這所學校的識別證，用電動情趣用品自慰的同時，嬌喊「我在學校員工廁所裡。所以有人可能會走進來」，影片中還能清楚聽到學生在戶外玩耍的聲音。

    警方調查，確認其中一段影片是在卡迪夫的一所小學拍攝，校方和當地市議會的聯合聲明指出，事件中沒有涉及兒童或任何其他人，由於該案進入偵查階段，不宜加以評論。警方則說未發現刑事犯罪行為，後續事宜交由教育機構處理。

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