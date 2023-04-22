烏克蘭加速「去俄化」 總統簽署新法禁用俄羅斯相關地名

烏克蘭敖德薩市去年底拆除俄國女沙皇凱薩琳大帝雕像。（歐新社檔案照）

2023/04/22 21:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基21日簽署兩項法案，禁止地名以俄羅斯人物、歷史事件等為名，以及必須通過烏克蘭語能力和歷史考試，才能取得烏國公民身分，這兩項新法意在強化烏國的國族認同。

澤倫斯基21日簽署的其中一項法案「地理名稱法」，禁止使用「延續、宣揚或者象徵佔領國或其著名、紀念性、歷史性和文化性地點、城市、日期和事件」，以及「執行軍事侵略烏克蘭行動者」的地名。

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該法指出，此法目的是「地名的去殖民化」。根據烏克蘭國會，這項法律將在3個月內實施，新法實施後，各地方政府將有6個月時間「除去公共場所的俄羅斯世界象徵物」。另外一項新法則要求入籍烏克蘭的外國人，須通過烏克蘭語、烏國歷史和憲法基本知識考試，才能取得公民身分。

基輔塔拉斯．謝甫琴科國立大學哲學教授科布拉澤（Vakhtang Kebuladze）22日表示，他和其他許多烏克蘭知識分子一樣，支持抹除俄羅斯名稱，即使是俄國文豪托爾斯泰（Leo Tolstoy）之名。他說，「這無關文學」，「這關乎俄羅斯在我國街道、我們的城市的帝國主義存在」；可以讀、研究托爾斯泰的文學作品，「但是我們為什麼需要在基輔市中心有一條托爾斯泰街？」

這是烏克蘭擺脫俄羅斯遺緒的最新行動。烏國去年遭俄國入侵後，加速進行「去俄化」，在新法簽署之前，已為許多使用俄羅斯名稱的街道改名，拆除俄國歷史著名人物的雕像，如俄國女沙皇凱薩琳大帝（Catherine the Great）雕像。

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