公務使用俄語 烏克蘭哈爾科夫市長二度挨罰

烏克蘭哈爾科夫市長特列霍夫（Igor Terekhov）。（法新社資料照）

2023/02/23 16:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄國國營媒體《今日俄羅斯》（RT）22日報導，烏克蘭第二大城哈爾科夫市長特列霍夫（Igor Terekhov）因在其官方社交媒體帳號上使用俄語而遭罰款，這是他第二次因公務使用俄語而挨罰。

報導稱，罰款由國家語言保護專員克雷曼 （Taras Kremen） 簽發。根據該文件，特列霍夫在他的Facebook 和 Telegram 頁面上使用「國家語言以外的語言」是違法的，特列霍夫將這些頁面列為官方頻道。處罰於去年年底生效，罰款為3400格里夫納（約新台幣2821元）。

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這是特列霍夫第二次因使用俄語而被罰款。去年11月，他因在電視馬拉松比賽中使用「非官方語言」，而受到同樣金額的處罰。

2014年烏俄因烏東及克里米亞問題翻臉後，烏克蘭國內掀起了一波「去俄語化」的民族語言運動。2019年4月25日，烏克蘭國會趕在新舊總統交接前夕，以壓倒性的絕對優勢，通過了頗具爭議的《烏克蘭國語法案》，根據新法，未來烏克蘭的軍公教體系，包括公職人員、民意代表、軍隊、教師，都只能使用「烏克蘭語」履行公務；影視產業、文字出版、與電子軟體服務，也都各自設有「國語比例門檻」，但私人溝通或宗教儀式不在限制範圍內。

由於歷史文化的關係，曾受到俄羅斯帝國與蘇聯先後統治數百年的烏克蘭，國內至今仍有大量的俄語人口，東部蘭頓巴斯盆地就是烏克蘭俄語區的大本營；而烏克蘭其他地區與普遍國民，大多也都「通曉俄語」，就連現任總統澤倫斯基也是出身俄語家庭，讓他揚名立萬的喜劇《人民公僕》也是俄語劇。

然而，當俄國總統普廷以烏俄兩國有共同語言人口為由出兵，此問題變得政治化起來，許多會說俄語和烏語的雙語人士下定決心，紛紛捨棄說俄語及俄國文化認同。

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