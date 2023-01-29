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    口不出「俄」言！ 烏克蘭400多年歷史名校禁說俄語

    基輔國立大學莫吉拉學院，創立於1615年，是烏克蘭境內最古老的大學之一。（取自維基百科）

    基輔國立大學莫吉拉學院，創立於1615年，是烏克蘭境內最古老的大學之一。（取自維基百科）

    2023/01/29 22:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷出兵烏克蘭的藉口之一，是為了保護講俄語的人。據俄羅斯《衛星通訊社》28日報導，基輔莫吉拉學院觀察委員會成員、烏克蘭前副總理祖布科（Hennadiy Zubko）證實，該學院校內已禁止講俄語。

    基輔國立大學莫吉拉學院（National University of Kyiv-Mohyla Academy）

    位於基輔，創立於1615年，是烏克蘭境內最古老的大學之一。

    祖布科在自己的社交網頁上寫道：「在基輔國立大學莫吉拉學院禁止使用侵略國的語言——俄語。」

    他強調，禁令不涉及俄語教學。據他介紹，該校已經很久沒有進行過俄語教學了，目前僅學生、教師和學院行政人員之間使用俄語進行個人交流。

    他指出，禁俄語的規範寫在莫吉拉學院內部規則的新規則中，上週五（26日）由大學學術會議例會批准。

    俄語和烏語很相似，就像葡萄牙語跟西班牙語，說這兩種話的人基本上可以溝通。烏國民眾事實上大都是雙聲帶，就連總統澤倫斯基也是在烏克蘭東南部成長的俄國母語人士。

    然而，但當普廷以烏俄兩國有共同語言人口為由出兵，此問題變得政治化起來，許多會說俄語和烏語的雙語人士下定決心，捨棄說俄語及俄國文化認同。

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