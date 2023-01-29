俄軍「充氣戰車」上陣欺敵 難逃烏軍天眼「真漏氣」

俄軍過去展示的「充氣版」T-72戰車，狀況顯然不大好。（取自推特@DunyaNews）

2023/01/29 15:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯專門成立第45獨立工程偽裝團（俗稱「充氣團」）來操作各種軍用假目標作為誘餌，以欺騙西方的間諜衛星與空拍偵察機，並吸引敵方火力打擊。烏克蘭武裝部隊總參謀部28日在臉書官方帳號發文稱，最近發現俄軍在札波羅熱方向使用「充氣戰車」，企圖魚目混珠，但「顯然自由空氣，裝不進佔領者的橡膠產品裡，還沒完成主要任務，就已經洩氣了。」

貼文表示，俄羅斯入侵部隊在札羅熱地區已經失去動力，他們只能不斷向烏克蘭的防禦工事開火，卻沒有動作。烏總參話鋒一轉：「在我們的盟友正在協調，準備向烏克蘭供應戰車的同時，入侵部隊也在札波羅熱地區增加了他們的戰車部隊。然而我們一點也不擔心。」

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「顯然，哥薩克地區（Cossack region）的自由空氣，裝不進佔領者的橡膠產品裡，所以他們沒有完成主要任務，就已經洩氣了。這就像俄羅斯軍隊的虛張聲勢一樣不堪。」

烏克蘭所在地在歷史上被稱作「哥薩克」（Cossacks），一個源自古土耳其語或韃靼語單字，意思是「自由人」，已普遍取代「大斯拉夫思維」，成為團結烏克蘭人的民族象徵。

事實上，這並不是充氣武器首次被用來欺敵。在冷戰和二次大戰期間，盟軍就曾部署數以百計的充氣坦克來矇騙德國納粹。二次大戰期間，在德國空軍所襲擊的英國空軍基地中，有50%是假基地。其實，欺敵戰術在這次戰爭俄烏兩邊都有使用，去年8月份的報導，烏克蘭曾經使用一些木製「海馬斯」，誘騙了好幾枚俄羅斯巡弋飛彈前來攻擊。

俄軍「充氣Su-27戰機」。（取自推特@DunyaNews）

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