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    下一步是送戰機？ 傳美國防部官員正持續推動援烏F-16

    政治新聞網站「政客」引述3名知情人士消息，指出美國目前正有一群軍方官員持續努力，推動國防部批准向烏克蘭提供F-16。圖為波蘭空軍F-16戰機。（美聯社）

    政治新聞網站「政客」引述3名知情人士消息，指出美國目前正有一群軍方官員持續努力，推動國防部批准向烏克蘭提供F-16。圖為波蘭空軍F-16戰機。（美聯社）

    2023/01/29 15:22

    〔即時新聞／綜合報導〕近期西方各國相繼宣布向烏克蘭提供戰車，增強烏軍戰力，另外在戰機方面，近期關於西方各國是否向烏克蘭提供戰機的議題也再度浮出水面。政治新聞網站「政客」（Politico）引述3名知情人士消息，指出美國目前正有一群軍方官員持續努力，推動國防部批准向烏克蘭提供F-16。

    根據《Politico》報導，一名美國國防部官員談到F-16時表示：「我想我們並不反對此事，但目前並沒有做出最終決定。」官員強調，烏克蘭目前尚未宣布獲取戰機是首要目標，美國國防部的重點是要向烏克蘭提供即戰力軍備。另一名熟悉美國與基輔之間協調內容的關係人士表示，美國可能需要數週時間來評估自身能提供多少噴射戰機，並批准其他擁有F-16的國家「再出口」。

    針對此說法，白宮拒絕發表評論，僅提到美國首席副國家安全顧問芬納（Jon Finer）26日提及的相關言論，芬納當時在新聞頻道《MSNBC》中提到，美國將非常謹慎地與基輔、盟國們討論戰機供應問題，「我們沒有排除任何特定系統」。

    雖然烏克蘭空軍機型老舊，但自從俄羅斯入侵以來，烏克蘭空軍與防空部隊奮戰不懈，讓俄羅斯無法全面掌控烏克蘭領空。美國國防部官員表示，目前參與討論的美國官員擔心，烏克蘭正逐漸耗盡用來捍衛領空的飛彈庫存，未來俄羅斯更加先進的戰機可能會在烏克蘭上空作戰，屆時烏軍將無法與之抗衡。美國防部官員表示，若烏克蘭獲得F-16戰機，那麼烏軍將擁有與俄軍抗衡的能力。

    美國國會烏克蘭核心小組主席、民主黨籍議員奎格利（Mike Quigley）表示，他贊成向烏克蘭提供「任何有用的東西」，他並不反對向烏克蘭提供F-16。奎格利強調：「無論什麼有用，無論他們需要什麼，都提供給他們。」

    眾議院軍事委員會主席、民主黨眾議員史密斯（Adam Smith）則有不同看法，他對於提供F-16到烏俄戰爭中的必要性表示懷疑，強調事實證明戰機並未發揮關鍵作用。史密斯說：「我並不反對，在那些專注於提供烏克蘭真正需要的武器的人眼中，F-16並不在任何人的優先事項首位。」

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