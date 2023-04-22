小粉紅門都沒有？！英國愛丁堡女屋主 被迫將粉紅前門改色

英國愛丁堡新城區的粉紅門。（圖擷取自Goolge街景）

2023/04/22 19:36

〔編譯張沛元／綜合報導〕49歲的英國愛丁堡婦女米蘭達.迪克森（Miranda Dickson）把自宅大門漆成女人味滿點的粉紅色，但當局卻以這顏色太亮、與被指定為聯合國教科文組織世界遺產的愛丁堡新城區（New Town）不搭為由，要求她改漆別的顏色，否則將予以重罰。

幾經抗爭未果，迪克森趕在當局要求改色的4月20日最後期前，把大門改漆成一種名為「阿囉哈」的孔雀綠，並自嘲說這顏色搞不好當局仍不滿意……「這整件事真的白痴透了。」

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紐約時報報導，旅外數年的迪克森2021年回到愛丁堡，開始翻修這幢3層樓的喬治式連排屋，包括將大門改漆成她認為代表女人味與力量的粉紅色。2022年初，愛丁堡市議會注意到這扇粉紅門，要求迪克森將門漆回白色。

當迪克森拒不照辦，當局致函通知她，稱這扇粉紅門「無法保存」愛丁堡新城區，作為聯合國教科文組織世界遺產的「特色」，因為該區的門，傳統上是如市議會指引所述的深色或暗色。

將頭髮染成粉紅色達30年、家中設計處處可見粉紅色的迪克森，力圖捍衛她的粉紅門，包括向當局申訴時，提供鄰居支持粉紅門的連署信，以及該區其他房子也有五顏六色的大門，包括紅、黃與藍，不過沒人跟她一樣把門漆成亮粉紅色。

迪克森的鄰居也不滿當局管很大，有人當眾攔住她表達支持，友人訴諸媒體投書聲援迪克森，痛罵愛丁堡當局勢利眼到極點，或感謝迪克森讓愛丁堡多采多姿。

迪克森家族自1981年起，就持有這棟位於新城區的房子，該區在1995年被列入世界遺產，區內產業因此受到一定限制。迪克森說，她對於能住在世界遺產感到「萬分幸運」，也願意遵守當局的進一步執法通知，但沒料一扇粉紅門會引發兩極對立，或讓人如此感興趣。

迪克森說，不喜歡粉紅色是一種很過時的心態，源於那些不樂見與眾不同的人……「人不能活在博物館裡」。

愛丁堡粉紅門在Google地圖上，被人標為旅遊景點。（圖擷取自Google Map）

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