同慶祖國解放日 金正恩和普廷互致賀電

北韓領導人金正恩14日參謁了「解放塔」，悼念因韓戰陣亡的蘇聯官兵。（路透）

2024/08/16 14:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓國務委員會委員長金正恩和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在北韓「祖國解放日」（8月15日，南韓稱光復節）當天互致賀電。

1945年8月15日，「大日本帝國」宣布向同盟國無條件投降，結束其對朝鮮半島的殖民統治，南韓將這天訂為光復節，北韓則稱為祖國解放日。

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據《韓聯社》報導，普廷13日向金正恩發賀電稱，俄國及北韓共同向解放北韓、並肩作戰的俄軍官兵和北韓愛國者表達敬意。最重要的是，兩國在戰爭中鞏固的友誼與互助精神，如今仍成為推動兩國睦鄰關係的可靠基礎。普廷稱，確實履行6月雙方於首腦會談達成的協議，將繼續擴大兩國的互惠合作，不僅完全符合俄國人民的利益，更將為保障地區穩定與安全作出貢獻。

金正恩於15日當天發電回覆，稱在抵抗公敵的浴血鬥爭中，締造並加深了兩國軍民的情誼；如今，進一步成了升級為全面戰略夥伴關係、戰無不勝的盟友關係，和推動雙方強國建設、多元化新世界建設的強大原動力。金正恩堅信，兩國必將在實現地區和平和國際正義的聖戰中獲勝。

據悉，金正恩14日參謁了「解放塔」，悼念因韓戰陣亡的蘇聯官兵。此為金正恩首次在「祖國解放日」當天參謁解放塔，或有意彰顯兩國的緊密關係。

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