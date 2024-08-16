Google報告：伊朗駭客發動網攻試圖干擾美國2024總統大選

Google近日證實有一來自伊朗的網路攻擊團體試圖影響美國2024總統大選。示意圖。（路透社）

2024/08/16 12:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Google近日公布一份報告，表示一個與伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）有關的網路攻擊團體「APT42」，自今年5月以來嘗試駭入約12名與美國總統拜登（Joe Biden）、共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）及民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）等政治人物相關的個人EMAIL帳戶。

綜合外媒報導，Google的威脅分析小組（TAG）製作的這份報告指出，這些伊朗駭客使用電子信箱憑證的釣魚攻擊，假冒可信任的寄件人，試圖讓收件者分享其登入資訊、平常所使用的帳號密碼等。Google首席分析師霍爾特奎斯特（John Hultquist）表示，當偵測到可疑的釣魚信件，Google會向收件人發送Gmail彈出視窗，警告他們可能正在被竊取網路密碼。

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川普競選團隊上週六表示，其團隊遭到網路攻擊，內部敏感性文件已經被竊取並散佈，並指責伊朗方為罪魁禍首。同一天，美國政治新聞網站《Politico》、《華盛頓郵報》（The Washington Post）和《紐約時報》（The New York Times）也收到了這些文件，但目前尚不清楚這個事件是否與伊朗的駭客行為有關。

APT42對Google的威脅分析小組來說並不陌生，因為這不是它首次嘗試干擾美國選舉。報導指出，這個伊朗團體早在2020年選舉期間也曾對拜登和川普的競選團隊進行過網路釣魚攻擊，。

賀錦麗競選團隊則表示目前並未發現有任何的系統性安全漏洞，但會持續監控網路性威脅，避免遭到可能的駭客攻擊。

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