為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

小粉紅再鬧靖國神社！高舉反日標語嗆：我是中國人怕你們嗎？

日本靖國神社近日又有小粉紅鬧事，不僅高舉反日標語、怒嗆圍觀群眾，還高比中指展現愛國情操。（本報合成，擷取自@wyverns15611302/X）

日本靖國神社近日又有小粉紅鬧事，不僅高舉反日標語、怒嗆圍觀群眾，還高比中指展現愛國情操。（本報合成，擷取自@wyverns15611302/X）

2024/08/16 13:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本靖國神社今年6月曾遭中國網紅當眾便溺並噴漆寫下「toilet」（廁所）」一詞。近日又有1名小粉紅在靖國神社內鬧事，不僅高舉反日標語還不斷叫囂，吸引大批遊客駐足圍觀。

小粉紅的鬧事過程於昨（15日）在社群平台X上曝光，影片可見這名男子一手舉著有關慰安婦及南京大屠殺等議題的反日標語，不斷對圍觀群眾嗆聲「以為中國人會怕你們嗎？」，接著疑似有人將他手中的標語扯下，男子隨即以日文回罵對方「混蛋」。

這名男子之後更與另名遊客對吼，還以中文怒嗆對方「以為中國人怕你嗎？你是美狗，又沒有錢，你沒有中國人有勇氣」，最後他被2名穿著日本警視廳制服的警方驅離現場。

影片上傳不到1天已累積360萬次觀看，許多日本網友對於小粉紅的脫序行為表達強烈不滿，「回去吧，永遠不要再來日本了」、「將他驅逐出境，不要再讓他來日本了」、「如果你不喜歡就不要來」、「我早上剛參拜神社時才心想，『不知道今天會不會有一些煩人的中國人來』，果然成真了」、「這只會強化中國人的負面形象」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
到靖國神社塗鴉撒尿 中國網紅「鐵頭」隔海叫囂：我下次還會幹！
2024/07/10 22:18

到靖國神社塗鴉撒尿 中國網紅「鐵頭」隔海叫囂：我下次還會幹！
到靖國神社塗鴉撒尿 日警逮1共犯、通緝中國網紅「鐵頭」
2024/07/10 06:13

到靖國神社塗鴉撒尿 日警逮1共犯、通緝中國網紅「鐵頭」
impression

國際媒體關注台南 亮點是史博館特區
中國網紅「灑尿噴漆」破壞靖國神社 日本名醫懸賞1000萬抓人
2024/06/02 23:18

中國網紅「灑尿噴漆」破壞靖國神社 日本名醫懸賞1000萬抓人
小粉紅破壞靖國神社 中國外交部嗆日本應反思歷史遭網友諷雙標
2024/06/04 15:09

小粉紅破壞靖國神社 中國外交部嗆日本應反思歷史遭網友諷雙標
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播