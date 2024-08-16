小粉紅再鬧靖國神社！高舉反日標語嗆：我是中國人怕你們嗎？

日本靖國神社近日又有小粉紅鬧事，不僅高舉反日標語、怒嗆圍觀群眾，還高比中指展現愛國情操。（本報合成，擷取自@wyverns15611302/X）

2024/08/16 13:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本靖國神社今年6月曾遭中國網紅當眾便溺並噴漆寫下「toilet」（廁所）」一詞。近日又有1名小粉紅在靖國神社內鬧事，不僅高舉反日標語還不斷叫囂，吸引大批遊客駐足圍觀。

小粉紅的鬧事過程於昨（15日）在社群平台X上曝光，影片可見這名男子一手舉著有關慰安婦及南京大屠殺等議題的反日標語，不斷對圍觀群眾嗆聲「以為中國人會怕你們嗎？」，接著疑似有人將他手中的標語扯下，男子隨即以日文回罵對方「混蛋」。

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這名男子之後更與另名遊客對吼，還以中文怒嗆對方「以為中國人怕你嗎？你是美狗，又沒有錢，你沒有中國人有勇氣」，最後他被2名穿著日本警視廳制服的警方驅離現場。

影片上傳不到1天已累積360萬次觀看，許多日本網友對於小粉紅的脫序行為表達強烈不滿，「回去吧，永遠不要再來日本了」、「將他驅逐出境，不要再讓他來日本了」、「如果你不喜歡就不要來」、「我早上剛參拜神社時才心想，『不知道今天會不會有一些煩人的中國人來』，果然成真了」、「這只會強化中國人的負面形象」。

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